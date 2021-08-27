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Зберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивство

27 серпня 2021, 21:57

Вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Чоловік завдав жертві 15 ударів ножем / НПУ

Жахлива трагедія в Києві. У квартирі на проспекті Правди в Подільському районі випадково знайшли останки тіла жінки. Родич власника будинку, який виявив цю страшну знахідку, відразу ж подзвонив в поліцію.

Як повідомляє поліція Києва, копи, які виїхали за викликом у п'ятницю, 27 серпня, виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області.

"Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з'ясування стосунків чоловік схопив ніж та наніс їм близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло і поклав фрагменти в морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але незабаром виїхав до міста Черкаси", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці менш, ніж за три години спіймали підозрюваного, який після вбивства і втечі сидів у будинку вбитої ним же жінки. З'ясувалося, що він намагався накласти на себе руки, але копи застали його зненацька і завадили довести справу до кінця.

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Відомості щодо цієї трагедії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві вагітна дівчина вбила свою матір і, побоюючись осуду близьких закопала її тіло прямо у дворі. Про зникнення жінки заявила старша дочка. Коли останки знайшли копи - тіло вже сильно розклалося.

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