Зберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивство

Чоловік завдав жертві 15 ударів ножем / НПУ

Жахлива трагедія в Києві. У квартирі на проспекті Правди в Подільському районі випадково знайшли останки тіла жінки. Родич власника будинку, який виявив цю страшну знахідку, відразу ж подзвонив в поліцію.

Як повідомляє поліція Києва, копи, які виїхали за викликом у п'ятницю, 27 серпня, виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області.

"Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з'ясування стосунків чоловік схопив ніж та наніс їм близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло і поклав фрагменти в морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але незабаром виїхав до міста Черкаси", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці менш, ніж за три години спіймали підозрюваного, який після вбивства і втечі сидів у будинку вбитої ним же жінки. З'ясувалося, що він намагався накласти на себе руки, але копи застали його зненацька і завадили довести справу до кінця.

Відомості щодо цієї трагедії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві вагітна дівчина вбила свою матір і, побоюючись осуду близьких закопала її тіло прямо у дворі. Про зникнення жінки заявила старша дочка. Коли останки знайшли копи - тіло вже сильно розклалося.