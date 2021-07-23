Хрущівки своє відслужили: у Кабміні придумали, як назавжди позбутися старих будинків

В Україні зноситимуть хрущовки / УНІАН

В Україні в черговий раз вирішили боротися з символами радянської архітектури – так званими "хрущівками". Міністерство розвитку громад і територій України розробило відповідний законопроєкт.

Так, в чинні правила внесуть норму, згідно з якою для знесення або реконструкції застарілого житла буде потрібна згода не 100% зареєстрованих жителів (як зараз), а 75%, розповіла нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк в інтерв'ю виданню "Гордон"

"Ви ж розумієте, що 100-відсоткової згоди від усіх мешканців на розселення не отримати ніколи. Це просто неможливо. Тому Мінрегіон підготував законопроєкт, який стосується зниження цього бар'єру: якщо 75% мешканців згодні, тоді можна приступати до розселення" – сказала народний депутат.

Крім того, є нюанс в тому, що з 2006 року люди стали прописувати в хрущівки своїх "мам, тат і сусідів" в надії при розселенні отримати на кожну людину по 20 квадратних метрів. У зв'язку з цим Мінрегіон пропонує зменшити даний бар'єр до 75% згоди жителів.

Також Шуляк підкреслила, що для розв'язання проблеми з "хрущівками" необхідні як зусилля жителів і влади, так і забудовників. Однак для забудовників – це бізнес, тому їх потрібно заохотити займатися розселенням хрущівок. Політикиня каже, що їм слід надати від держави або міста преференції. Наприклад, платити менше за землю, або дістати якусь більшу земельну ділянку, або можливість під'єднатися до мереж за певними тарифами.

Раніше цього місяця Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Очікується, що законопроєкт про захист тварин, який дуже довго чекали, вже скоро набуде чинності. Відтепер за жорстоку експлуатацію тварин покарають не тільки гривнею, а й в'язницею.