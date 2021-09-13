І це не кавуни: в Україні ціни на найпопулярніші осінні плоди впали до рекордного рівня

В Україні ціни на сливу зараз рекордно низькі / УНІАН

З початку вересня в Україні більш ніж у півтора раза зменшилася оптова вартість сливи. У 2020-му цю культуру продавали дорожче, оскільки значна частина врожаю загинула через заморозки. Але вже в цьому році урожай різко виріс та повалив ціни.

На цю мить вартість слив в супермаркетах становить від 12 до 25 грн/кг. Наголошується, що таких цін не було мінімум останні чотири роки. Вони становлять близько $0,26/кг, а ще двома тижнями раніше були на рівні $0,22/кг, повідомляє East-fruit.com.

Для садівників України слива як і раніше є додатковим нішевим напрямком бізнесу. Тому і технології вирощування, і технології доопрацювання і тривалого зберігання, Не кажучи вже про торгові контакти і досвід експорту, в Україні не так добре розвинені, як, наприклад, в Молдові. Звідси і настільки значне зниження цін у порівнянні з попередніми роками на тлі зростання виробництва, йдеться в матеріалі.

Скільки коштує слива в українських супермаркетах:

у Varus вартість починається від 12.50 грн/кг;

в "Ашані" – від 20.90 грн/кг;

у супермаркеті Novus 1 кг сливи обійдеться у 23.99 грн;

в Metro-24.90 грн.

Ціна сливи в "Варусі"

Вартість сливи в супермаркеті "Ашан"

Що стосується цін на інші фрукти, то, наприклад, ціни на лохину почали різко зростати. Це пов'язано із завершенням сезону ягоди. Залишкові партії ягоди фермери продають по 120-180 грн/кг, тоді як у серпні лохину можна було придбати за 90-100 грн/кг.

Обвал цін на кавуни:

Під кінець літа в Україні значно знизилися ціни на кавуни – втричі у порівнянні з аналогічною датою минулого року і досягли найнижчої ціни за останні чотири сезони – 80 копійок за кілограм

Раніше у Мережу просочилися відео, на якому відчайдушні фермери розбивають об землю непродані кавуни. Попри копійчану ціну, охочих купити смугасту ягоду – небагато. Тому аграрії вважають, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива, ніж вивозити за безцінь.