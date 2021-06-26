І грянув з неба град: у Київській області 30-градусна спека змінилася льодом і грозами

У Боярці випав величезний град / Фото: @huntakit7

У Київській області спекотна погода змінилася дощами і грозами. У селах Бобриця, Боярка, Фастів і Бородянка випав величезний град, розміром з куряче яйце. Внаслідок такої погоди температура повітря вже знизилася на 5 градусів.

Як повідомляє ТСН, в селі Бобриця у Києво-Святошинському районі Київської області, в суботу, 26 червня, випав величезний град. Причому погодні метаморфози стали сюрпризом для місцевих жителів.

"До цього трималася 30-градусна спека. І раптом з неба посипався лід. Ледве встигли сховатися", - розповів один з місцевих жителів, додавши, що градом дуже швидко всипало все навколо.

У Бобриці випав град / ТСН

У Бобриці випав град / ТСН

читайте такожСлідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напастьЗа інформацією видання Апостроф, у селах Боярка, Фастів та Бородянка пройшли зливи з грозою, що супроводжувалися градом, розміром з куряче яйце. Відзначається, що в селах температура повітря становила +32 градуси в тіні, а через негоду вона знизилася на 5 градусів.

Град у Боярці / Фото: @huntakit7

Град у Боярці / Фото: @huntakit7

Град у Боярці / Фото: @huntakit7

Негода в Україні

У окупованому Росією Криму раніше оголошували режим надзвичайної ситуації. На півострові сталася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч – там за 24 години випала двомісячна норма опадів.

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У Керчі через паводки затопило 10-тисячний стадіон 50-річчя Жовтня, який був головною спортивною ареною міста.

У Ялті місцевим жителям забороняли виходити з дому і купатися в морі. Водопостачання в місті також було тимчасово відключено.

На Буковині через зливи були затоплені десятки сіл і населених пунктів. У низці сіл підтопило людям хати, домашнє господарство і позривало шматки дороги. Деякі села й зовсім стали більше схожими на Венецію.