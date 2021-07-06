Соціологи з'ясували, що Зеленський у другому турі обійшов би всіх суперників

Володимир Зеленський / Getty

Чинний президент Володимир Зеленський переміг би на початку липня 2021 року в другому турі будь-якого з усіх можливих опонентів. Про це говорять результати опитування, яке було проведено з 30 червня по 3 липня соціологічною групою "Рейтинг".

У парі Володимир Зеленський - Юрій Бойко - 66% проти 34%. У парі Володимир Зеленський -Петро Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Володимир Зеленський - Юлія Тимошенко - 61% проти 39%.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року були оприлюднені дані опитування Соціологічної групи Рейтинг. Якби вибори президента України відбулися на початку квітня 2021 року, то Зеленського підтримали б 24,9% українців. Наприкінці березня його рівень підтримки становив 24,7%.

16 березня були опубліковані дані опитування Центру Разумкова. Згідно з цими даними, за Зеленського віддали б свої голоси 19% всіх опитаних або 27% з тих, хто піде голосувати і визначився, за кого голосуватиме.

Журналіст Микола Фельдман вважає, що Зеленський вичерпав ресурси для зростання свого рейтингу. Своє електоральне ядро президент вже розмив, а вступники поради від оточення, швидше, нашкодять рейтингу, ніж допоможуть.