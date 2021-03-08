"Йди звідси з посвідченням": маршрутник відмовився везти дочку вбитого бійця АТО

Маршрутник відмовився везти дочку вбитого бійця АТО / УНІАН

У Львівській області водій маршрутки відмовився в категоричній формі безкоштовно везти дочку чоловіка, який загинув у війні на сході України. Про це сама дівчина, Діана Мінько, розповіла на своїй Facebook-сторінці і опублікувала відео інциденту.

"Коли я зайшла в маршрутку і показала цьому водієві посвідчення, він сказав мені: "та йди звідси з цим посвідченням". Я перепрошую, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете? І це вже не перша така ситуація! Я б зараз все віддала за те, щоб у мене цього права не було, а щоб у мене був живий ТАТО, заради кого там на передовій гинуть невинні люди? Заради таких безсовісних людей?", ‒ обурилася дівчина.

Крім того, водій проігнорував той факт, що у дівчини наявний документ, який підтверджує ‒ вона є дочкою загиблого АТОвця.

Мінько побажала водієві, щоб його діти ніколи не володіли таким посвідченням.

"Шановний пане водію, якщо ви зараз це читаєте, то я хочу вам побажати, щоб ваші діти ніколи не мали такого права як у мене, до побачення, і вдалих пошуків роботи", ‒ підсумувала вона.

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