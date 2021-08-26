"Ідіоти дограються": на росТБ істерять через матірну кричалку про Путіна в Україні

Ольга Скабєєва / скріншот з відео

Заяви українських політиків про окупацію Криму і згадка матірної кричалки про Володимира Путіна вивели з себе одіозну пропагандистку Ольгу Скабєєву.

В ефірі росТВ вона закотила істерику після слів нардепа Ірини Геращенко про захоплення Криму РФ.

Крім того, згадка ганебного прізвиська Путіна, яке скандували українські військові, стала причиною того, що Скабєєва стала відкрито погрожувати Україні.

"Невгамовні ідіоти! Дограються в кінцевому підсумку, тому що терпіння у Росії не безмежне", - вигукнула вона в пропагандистському запалі.

Зазначимо, що під час позачергового засідання парламенту 24 серпня Геращенко заявила, що "Путін почав свою ганебну операцію по крадіжці українських територій" задовго до березня 2014 року.

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"Росія - це ворог, а Путін, самі знаєте, хто. Я не буду повторювати хіт української армії: його чув сьогодні весь світ! А Крим - це Україна", - заявила Геращенко.

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Раніше в Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.

Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін-ху*ло" назвала їх "Талібан".