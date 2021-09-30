Нещеплених працівників відсторонять від роботи, якщо вакцинація для них стане обов’язковою – МОЗ

Також до переліку тих, хто має зробити обов‘язкове щеплення від коронавірусу, можуть додати медиків.
Роботодавці будуть зобов'язані усувати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. У протилежному випадку він буде нести відповідальність, повідомив глава відомства Віктор Ляшко.
Наразі документ проходить узгодження у всіх органах влади і реєстрацію в Мін'юсті. А після цього, як розповів під час розмови з журналістами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, стане обов'язковим до виконання.
"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована"", – цитує слова Ляшка видання "Громадське".
Примусова та обов'язкова вакцинація – це різні поняття
Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 29 вересня пояснив, що поняття примусової та обов'язкової вакцинації слід розрізняти.
- МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими.
- Але вакцинація не буде примусовою – якщо людина, яка за професією потрапила у цей перелік, не захоче щепитися, то вона просто не матиме права працювати.Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації
Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації
- працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої освіти, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;
- працівники місцевих державних адміністрацій.
Наказ МОЗ, який визначає цей перелік, проходить процедуру погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що темпи вакцинації серед педагогів (які теж будуть зобов'язані робити щеплення) поступово зростають.
Зверніть увагу: медиків у переліку немає. Річ у тому, як пояснив Віктор Ляшко, що понад 80% медперсоналу і так вже вакциновані, тому необхідності зобов'язувати їх робити щеплення немає.
Коротко про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу в Україні
- 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МОЗ введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників і працівників навчальних закладів.
- Досі вакцинація проти COVID-19 в Україні не була обов'язковою. Однак бували випадки, коли працівників зобов'язували робити щеплення на місцевому рівні.
- Глава МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.