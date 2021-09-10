"Ісус-Plaza": кияни приголомшені новим житловим комплексом, де поміж хмарочосів стоїть храм

Цей об’єкт включатиме 176 апартаментів.
Біля станції метро "Славутич" в столиці почали зводити величезний "багатофункціональний храмовий комплекс" висотою щонайменше 10 поверхів. Він охоплюватиме не тільки будівлю церкви, але й 176 апартаментів.
Судячи з паспорта об'єкта, в середині комплексу буде стояти храм, а оточувати його будуть високі будівлі. За даними журналістів "Наші гроші", нерідко в Києві під виглядом багатофункціональних комплексів будують житлові, а квартири продають як апартаменти.
Зазначається, що дозвіл на будівництво комплексу, який займе місце посеред нового житлового комплексу, компанія "Столичний актив" отримала 31 серпня. Надали свою згоду на появу величезного храму з апартаментами працівники державної архітектурно-будівельної інспекції.
Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, храм хочуть звести в Дарницькому районі Києва за адресою вул. Зарічна, 45
Будівництво заплановане на ділянці площею 1,07 га, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту. Цільове призначення землі – для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого Євангелиста Іоана Богослова. І цей храм вже збудований.
Судячи з фотопроєкту, компанія "Статус Груп", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Стріхарському, збирається зробити так, щоб посеред елітних багатоповерхівок з чималою вартістю квадратного метра з'явилася величезна церква.
Кияни новий проєкт не оцінили
Зокрема, жителі столиці вигадали купу назв та маркетингових слоганів для нового архітектурного "шедевру"
- Ісус plaza
- Христос Crystal House
- ЖК "божественний",
- VIP ЖК "Holy shit"
- "Житло побудовано з Божою допомогою",
- "На 7 день бог не відпочивав, а будував наш ЖК" тощо.
Містяни обговорюють новомодні тенденції проєкта, як то поєднання релігійної споруди з супермаркетами, а також вважають, що комплекс може увійти до підручників з містобудування у розділі "Як не потрібно будувати житло":
Крім цього, більшість коментаторів впевнені в незручності такого сусідства.
До речі, на початку жовтня київські активісти проведуть перший масштабний марш проти забудови столиці. До ініціативи долучилися понад 40 громадських організацій.