"Ісус-Plaza": кияни приголомшені новим житловим комплексом, де поміж хмарочосів стоїть храм

Храмовий комплекс побудують посеред ЖК / nashigroshi.org

Біля станції метро "Славутич" в столиці почали зводити величезний "багатофункціональний храмовий комплекс" висотою щонайменше 10 поверхів. Він охоплюватиме не тільки будівлю церкви, але й 176 апартаментів.

Судячи з паспорта об'єкта, в середині комплексу буде стояти храм, а оточувати його будуть високі будівлі. За даними журналістів "Наші гроші", нерідко в Києві під виглядом багатофункціональних комплексів будують житлові, а квартири продають як апартаменти.

Зазначається, що дозвіл на будівництво комплексу, який займе місце посеред нового житлового комплексу, компанія "Столичний актив" отримала 31 серпня. Надали свою згоду на появу величезного храму з апартаментами працівники державної архітектурно-будівельної інспекції.

Так виглядатиме новий ЖК біля метро " Славутич "у Києві / Фото"Наші гроші"

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, храм хочуть звести в Дарницькому районі Києва за адресою вул. Зарічна, 45

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Будівництво заплановане на ділянці площею 1,07 га, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту. Цільове призначення землі – для будівництва, експлуатації та обслуговування храму Святого Євангелиста Іоана Богослова. І цей храм вже збудований.

Судячи з фотопроєкту, компанія "Статус Груп", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Стріхарському, збирається зробити так, щоб посеред елітних багатоповерхівок з чималою вартістю квадратного метра з'явилася величезна церква.

Кияни новий проєкт не оцінили

Зокрема, жителі столиці вигадали купу назв та маркетингових слоганів для нового архітектурного "шедевру"

Ісус plaza

Христос Crystal House

ЖК "божественний",

VIP ЖК "Holy shit"

"Житло побудовано з Божою допомогою",

"На 7 день бог не відпочивав, а будував наш ЖК" тощо.

Містяни обговорюють новомодні тенденції проєкта, як то поєднання релігійної споруди з супермаркетами, а також вважають, що комплекс може увійти до підручників з містобудування у розділі "Як не потрібно будувати житло":

Крім цього, більшість коментаторів впевнені в незручності такого сусідства.

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До речі, на початку жовтня київські активісти проведуть перший масштабний марш проти забудови столиці. До ініціативи долучилися понад 40 громадських організацій.