Ілліч повернувся: у парку на Одещині встановили погруддя Леніну

Декомунізація під Одесою пішла у зворотному напрямку.
У місті Подільськ Одеської області невідомі встановили погруддя Леніна. Пам'ятник розмістили прямо в клумбі в одному з місцевих парків.
"Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська. Зрозуміло, що це чийсь жарт. Але виглядає дідусь дуже навіть нічого. Помістили бюст на клумбу недалеко від мавзолею Григорію Котовському", - повідомила місцева мешканка Тетяна Дальчук на своїй сторінці в Facebook.
Ленін під забороною
21 травня 2015 року в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію. Протягом майже 6 років було демонтовано понад 2000 пам'ятників часів СРСР, перейменовано 900 населених пунктів, 50 тисяч вулиць та інших об'єктів.
Раніше ми повідомляли, що в столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8. Монумент пізніше буде переданий в музей тоталітаризму відразу після його відкриття.