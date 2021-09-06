Ілліч повернувся: у парку на Одещині встановили погруддя Леніну

Володимир Ілліч "повернувся" в міський парк Подольська / Facebook Танюша Дальчук

У місті Подільськ Одеської області невідомі встановили погруддя Леніна. Пам'ятник розмістили прямо в клумбі в одному з місцевих парків.

"Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська. Зрозуміло, що це чийсь жарт. Але виглядає дідусь дуже навіть нічого. Помістили бюст на клумбу недалеко від мавзолею Григорію Котовському", - повідомила місцева мешканка Тетяна Дальчук на своїй сторінці в Facebook .

Місцеві жителі назвали це жартом / Facebook Танюша Дальчук

Ленін під забороною

21 травня 2015 року в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію. Протягом майже 6 років було демонтовано понад 2000 пам'ятників часів СРСР, перейменовано 900 населених пунктів, 50 тисяч вулиць та інших об'єктів.