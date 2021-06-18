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Ілларіонов розкрив, як Байден підвищив градус ризику для України після зустрічі з Путіним

18 червня 2021, 07:54

Сьогодні склалася приблизно така сама ситуація, як і 13 років тому. Але позиція України набагато гірша.

Андрій Ілларіонов
Байден не підтримує надання Україні ПДЧ для вступу в НАТО, вважає Ілларіонов / УНІАН

Президент США Джо Байден на пресконференції після саміту з Володимиром Путіним слово в слово повторив позицію щодо України, яку до цього озвучив президент РФ. При цьому глава Білого дому нічого не сказав ані про членство України в НАТО, ані про надання ПДЧ.

Старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов вважає, що позиція, яку зайняв Байден після зустрічі з Путіним, є "серйозним підвищенням ризиків для України". Про це він сказав 17 червня в прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

"Хочу звернути увагу, що на пресконференції Байден повторив слово в слово позицію, яку за півгодини до нього виголосив Путін щодо України і виконання Мінських домовленостей", — зазначив він.

Ілларіонов нагадав, що "путінська інтерпретація" традиційно передбачає "амністію бойовиків, легалізацію силовиків у псевдореспубліках, проведення виборів без контролю українською владою, спробу "влити" ці самі псевдореспубліки в політичне тіло України, і лише після цього — спільне патрулювання міжнародно визнаного українсько-російського кордону — спільно бойовиками та українськими Збройними силами".

"Це стара традиційна спроба Путіна встановити контроль над усією Україною через ці псевдореспубліки. - Одна справа, коли це регулярно повторює Путін. Але тепер до нього приєднався пан Байден", - зазначив Ілларіонов.

читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: Арестович пояснив мету американо-російського самітуЕксперт порівняв нинішню ситуацію з подіями 2008 року, коли на саміті НАТО в Бухаресті обговорювалося надання ПДЧ Україні та Грузії.

"Тоді у президентів країн (Саакашвілі і Ющенка), які були присутні на саміті, була можливість донести свою позицію до керівників Альянсу. Сьогодні, 13 років потому, на саміт НАТО в Брюсселі Зеленського не запросили. У Зеленського сьогодні немає можливості зв'язатися з президентом США в будь-який час дня і ночі", - сказав Ілларіонов.

Він додав, що 13 років тому "президент Буш підтримував і вступ, і надання ПДЧ і Грузії, і Україні. Сьогодні президент Байден не підтримує цього".

"Сьогодні у нас вийшло більшою мірою повторення того, що було 13 років тому — тобто саміт НАТО не дає ПДЧ ні Грузії, ні Україні, але позиція України сьогодні набагато гірша, ніж та позиція, яка була у Грузії 13 років тому", — резюмував Ілларіонов.

Зустріч Байдена і Путіна

16 червня відбулася зустріч президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.

За підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.

Президент США Джо Байден під час пресконференція за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив глава Білого дому.

НАТО Володимир Путін Джо Байден Мінські угоди Андрій Ілларіонов
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