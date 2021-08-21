"Їм зовсім допекло": Данілов і Кулеба відповіли на введені проти них санкції РФ

Олексій Данілов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував введення проти нього санкцій з боку РФ.

У своєму Facebook він назвав їх "найкращою оцінкою спільної роботи у відстоюванні інтересів України".

"Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання про будь-яку присутність "русского мира" і його агентів впливу в українському житті - як кажуть в народі, "щоб і духу не було", - написав Данілов.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає застосування до нього санкцій з боку РФ помстою за Кримську платформу.

"Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помститися. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - написав Кулеба у своєму акаунті в Twitter в суботу.

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За його словами, як правило, щодо міністрів закордонних справ санкції намагаються не вводити, "щоб зберігати хоч якийсь канал для діалогу". "Але тут їм зовсім допекло", - написав Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, постановою Уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи, внесені секретар РНБО Олексій Данілов і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як відомо, 20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України. РНБО ввела повний пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Країна Ігоря Гужви та інших. Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.