Інакше не допустять до професії: в Україні вчителів можуть змусити зробити щеплення від коронавірусу

Міністр освіти Сергій Шкарлет не виключає, що обов'язкова вакцинація стане чимось на кшталт квитка у професію.
Українських вчителів та педагогів можуть зобов'язати пройти вакцинацію від коронавірусу, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... В межах подальшого життя ми все одно розглядатимемо можливості... Наприклад, як у кухарів є обов'язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковим елемент вакцинації", - заявив Шкарлет під час форуму "Україна 30. Наука".
Водночас міністр визнав, що вакцинувати всіх педагогів в Україні не вийде, бо є особи, які мають певні протипоказання до вакцинації.
За даними міністерства на 1 червня, щеплення від коронавірусу отримали понад 82 тисячі працівників освітніх установ. З них 28 221 особа - співробітники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Лідерами з вакцинації стали:
- Київ - 11 030 працівників закладів освіти;
- Київська область - 6 456 осіб;
- Сумська область - 4 572 особи;
- Харківська область - 4 242 особи;
- Хмельницька область - 3 590 осіб;
- Вінницька область - 3 549 осіб;
- Дніпропетровська область - 3 522 особи.
Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що йшлося раніше:
У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.
У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.
Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.
30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.