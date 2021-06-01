Інакше не допустять до професії: в Україні вчителів можуть змусити зробити щеплення від коронавірусу

В Україні вчителів можуть змусити зробити щеплення від коронавірусу / Reuters

Українських вчителів та педагогів можуть зобов'язати пройти вакцинацію від коронавірусу, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... В межах подальшого життя ми все одно розглядатимемо можливості... Наприклад, як у кухарів є обов'язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковим елемент вакцинації", - заявив Шкарлет під час форуму "Україна 30. Наука".

Водночас міністр визнав, що вакцинувати всіх педагогів в Україні не вийде, бо є особи, які мають певні протипоказання до вакцинації.

За даними міністерства на 1 червня, щеплення від коронавірусу отримали понад 82 тисячі працівників освітніх установ. З них 28 221 особа - співробітники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Лідерами з вакцинації стали:

Київ - 11 030 працівників закладів освіти;

Київська область - 6 456 осіб;

Сумська область - 4 572 особи;

Харківська область - 4 242 особи;

Хмельницька область - 3 590 осіб;

Вінницька область - 3 549 осіб;

Дніпропетровська область - 3 522 особи.

Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що йшлося раніше:

У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.