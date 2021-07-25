Індійський коронавірус Дельта "дістався" до Львівської області: зафіксовано три випадки захворювання

Індійський коронавірус Дельта "дістався" до Львівської області / Фото Reuters

У Львівській області офіційно підтвердили три випадки захворювання на індійський штам коронавірусу "Дельта".

"Хворі в межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії (дві людини) і Росії (одна людина). Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою", — йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної адміністрації.

За інформацією директора Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Ореста Чемериса, на дослідження до Центру громадського здоров'я в Києві направили шість тестів ПЛР з підозрою на наявність штаму "Дельта". У трьох з них підтвердили наявність штаму.

Нагадаємо, 22 липня в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Цей вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Провідна інфекціоністка МОЗ, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

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Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Через коронавірус Дельта в Україні ситуація розвиватиметься за російським сценарієм, бо у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією. Такий прогноз озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.