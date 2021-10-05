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Інфекціоніст назвав вакцину, що зупинить пандемію COVID-19

5 жовтня 2021, 02:55

Поки інтерназальні вакцини недоступні, можна скористатися простим і доступним методом зниження концентрації вірусу в організмі в разі зараження.

коронавірус, вакцина
Перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини / Фото pixabay.com

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов заявив, що найімовірніше з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Саме вони зупинять цю епідемію, вважає експерт.

"Ми інфікуємося через ніс, а далі інфекція поступово набирає силу, і, поки вона спуститься до внутрішніх органів, людина проходить основну частину хвороби. Далі, дійшовши до легенів, інфекція зустрічає сильну імунну відповідь, тому, найімовірніше, важкої пневмонії не буде. А якщо у нас на слизових носа буде достатньо антитіл, то, відповідно, не буде й інфекції", - пояснив Арістов під час чату на Главреді.

За його словами, в перші місяці після вакцинації людина захищена ще й тому, що на її слизових достатній рівень захисту. А далі поступово рівень антитіл знижується. Якщо ввести в ніс ці антигени, будуть виділятися ще й імуноглобуліни. На слизових вони блокуватимуть інфекцію на самому початку.

"Поки що інтерназальні вакцини недоступні для використання. Втім, вже є дослідження, які свідчать: якщо людина заразилася, але оперативно почала промивати ніс сольовим розчином і повторювати процедуру певний час, зменшується тяжкість протікання хвороби, тому що, промиваючи ніс, ми зменшуємо концентрацію вірусу. Відповідно, темпи поширення інфекції організмом знижуються", - резюмував інфекціоніст.

Як повідомляв Главред, раніше інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов розповів, як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19, якщо людина перехворіла на коронавірус.

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Доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко заявила, що кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився.

За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус. Їм і потрібно робити щеплення в першу чергу.

Нагадаємо, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

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