Інфекціоніст пояснив, чому ідея з COVID-паспортами не спрацює

Ідею з ковід-паспортами потрібно переглянути, вважає Арістов / depositphotos.com

Ідея из "зеленими паспортами", тобто паспортами вакцинації, повинна бути переглянута. Таку думку в коментарі Главреду озвучив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов і пояснив чому.

За його словами, вже доведено, що рівень виділення інфекції вакцинованою від COVID-19 людиною може бути таким самим, як і у людини, яка не робила щеплення.

"Тобто, якщо ми запускаємо на концерт, в торгово-розважальний центр, кінотеатр тощо за "зеленим паспортом" і тих, хто вакцинувався, і тих, хто здав ПЛР-тест, ми піддаємо тих, хто здав тест, небезпеці підхопити інфекцію від вакцинованих, які виділяють вірус", - пояснив експерт.

Крім того, за його словами, вакцинація не позбавить людей від необхідності носити маску.

"Інакше в тому ж кінотеатрі, де зібрали лише вакцинованих, одні вакциновані будуть інфікувати інших вакцинованих, якщо вони сидітимуть без масок та інших протиепідемічних заходів", - зазначив Арістов.

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Експерт вважає, що вакцинація від коронавірусу важлива, оскільки призводить до скорочення смертей, госпіталізацій та економії державного бюджету, але вона не зупиняє виділення вірусу.

"Тому нам потрібно відроджувати протиепідемічні інститути, запроваджувати широке тестування, міняти вентиляцію, стежити, щоби були ізольовані інфіковані люди, розслідувати їхні контакти тощо. Простими рішеннями тут не відбутися ніяк", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше інфекціоніст Вадим Арістов припустив, що в умовах епідемії коронавірусу Україна і далі рухатиметься за сценарієм запровадження локдаунів. При цьому жорсткі карантини запроваджуватиме місцева влада, а центральна влада намагатиметься усунутися від відповідальності.

Нагадаємо, в липні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні розроблено внутрішній і міжнародний COVID-паспорти, які зараз перебувають на стадії тестування.