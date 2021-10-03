УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в Китаї

3 жовтня 2021, 11:30

Арістов вважає, що не можна виключати і різні невідомі нам причини штучного створення вірусу.

Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в Китаї / Reuters

"Втеча" коронавірусу з лабораторії теоретично можлива, бо двічі у Китаї вже траплялися "втечі" вірусів, переконаний інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

"Навіть якщо це супер-облаштована технічно лабораторія, все одно є людський фактор, який може спрацювати, нехай навіть вони працюють у скафандрах", - сказав Арістов під час чату на Главреді.

За його словами, не можна виключати і різні невідомі нам причини штучного створення вірусу.

"Про штучне походження свідчить той факт, що у цьому вірусі є GCC-послідовності, які невластиві природним вірусам. Однак така послідовність була і в SARS-вірусі. Тому, якщо нинішній вірус штучний, то і попередній був штучним", - підкреслив інфекціоніст.

Арістов уточнив, что є інформація про певні грантові дослідження, в тому числі за підтримки наукових фондів Сполучених Штатів, які виконувалися в цій китайській лабораторії.

Реклама

"Однак це дуже політизоване питання, майже на рівні обороноздатності двох супердержав. Тому, скоріше за все, правди ми ніколи не дізнаємося", - відзначив експерт.

Інфекціоніст додав, що дуже імовірним виглядає і природне походження вірусу, тому що весь час відбувається обмін між дикою природою і людьми. Тому механізм, як це могло відбутися, є дуже імовірним.

"Утім, все це для нас не настільки важливо. Це не змінює потреби в державних інституціях та протиепідемічних заходах. Фактично це питання певної геополітичної боротьби. Колись деякі країни атакували як "вісь зла", так і зараз це питання може використовуватися для того, щоб атакувати певні країни в рамках боротьби на світовій арені", - підсумував експерт.

Походження коронавірусу

Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.

Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився як наслідок генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.

Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу швидше за все стали змії. Водночас уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Вухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.

Згодом науковці провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

Тим часом розвідка США з'ясувала, що троє вчених Вуханьського Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції у листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

viber
коронавірус новини України Вадим Арістов
Зараз ви переглядаєте новину «Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг «втекти» з лабораторії в Китаї». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в снігНаймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в сніг Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: багатство, престижна робота або конфлікти з начальствомФінансовий гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: багатство, престижна робота або конфлікти з начальством Гороскоп на 2 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, грошові втрати, доленосна зустрічГороскоп на 2 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, грошові втрати, доленосна зустріч В Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачкаВ Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка "Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

Останні новини

11:27

Пік коронавірусу covid-19 в середині осені: академік розповів, чого очікувати

11:09

Відразу сім областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину: останні дані МОЗ

10:58

На Миколаєві п'яний чоловік облив бензином і на смерть спалив тещу

10:33

В Угорщині заявили про відновлення транзиту газу через Україну: у Києві спростували Відео

10:27

Як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19 - відповідь лікаря Відео

Реклама
10:07

З пляшкою вина напереваги: у Києві в парку охоронець побив кулаком дівчину

09:39

Копи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду експрезидента до Грузії Відео

09:26

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни Відео

09:24

COVID-19 може сповільнитися в деяких регіонах: лікарка пояснила, яким регіонам України пощастить

08:54

500 гривень надбавки до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати Відео

08:29

Вбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в Чернігові

08:21

В Україні - різкий спад виявлених COVID-випадків: у МОЗ оновили статистику

08:13

Партнер Зарицької по паркету на шоу Танці з зірками зізнався їй у своїх почуттях Відео

08:11

Війна проти України - на всіх фронтах Погляд

07:45

Саакашвілі планував убивство опозиціонерів і заворушення - грузинський прем'єр Відео

07:08

У Слузі народу назвали можливого наступника Разумкова на посаді спікера парламенту Відео

06:49

Справжні таємниці Путіна: про що промовчав Пугачов Погляд

06:38

Тепло вище +20 та нічні заморозки: синоптик озвучив прогноз погоди на початок нового тижня Відео

06:03

У моду повернулися приголомшливі жіночі куртки в стилі 50-х, в які неможливо не закохатися Фото

05:28

Не створені для шлюбу: астролог склав рейтинг знаків, з яких виходять найгірші подружжя Відео

Реклама
05:02

Прикмети на 4 жовтня: що не можна робити в день Кіндрата Відео

04:22

Ліквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналіста Відео

03:50

Допомагає вже через 15 хвилин: рецепт унікального напою від застуди та грипу

03:02

Міжнародний день лікаря 2021: сердечні привітання і картинки до свята

02:16

Інфекціоніст пояснив "забійну" силу третьої дози вакцини від коронавірусу Відео

01:38

Катерина Кухар назвала потенційних переможців Танців з зірками 2021 Відео

00:51

Проскочити не вдалося: в Індії літак застряг під пішохідним мостом Відео

03 жовтня, неділя
23:59

"Я його боюся": Джамалу на Танцях з зірками довели до сліз Відео

23:37

Позбавтеся від них негайно: які речі притягують в будинок бідність Відео

22:50

Саакашвілі потрапив до Грузії на вантажівці зі свіжою зеленню - ЗМІ Відео

22:30

В Україну йде різке похолодання і нова небезпека Відео

22:00

Під суворою забороною: в Україні розширять список товарів, які не можна повернути в магазин Відео

21:30

Реванш не вийшов: Динамо і Шахтар у суперматчі не змогли визначити переможця Відео

21:29

Коли вдасться щепити від коронавірусу увесь світ: оптимістичний прогноз ООН Відео

21:00

У 2022 році може знадобитися нова вакцина від COVID-19 - глава BioNTech Відео

20:41

На Сумщині по дорозі на суд несподівано помер чоловік, який вбив свого 3-річного сина – ЗМІ Відео

20:38

У родині співачки Аліни Гросу сталося горе Відео

20:26

Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено Відео

20:08

Астролог розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

19:48

"Будиночок на березі моря": Лобода поїхала жити до Європи, залишивши свою 10-річну дочку в Москві

Реклама
19:47

Очищення морозом Погляд

19:22

Надя Дорофєєва шокувала зміною іміджу: як тепер виглядає артистка Відео

19:02

Такого не знімуть у Форсажі: у Дніпрі автоугонщик ховався від поліції в туалеті Відео

18:52

В Італії впав літак з пасажирами, всі загинули Фото Відео

18:12

У Держдепі США вимагають жорстких заходів щодо Північного потоку-2 Відео

18:10

"Немає нічого в житті сильнішого, ніж дати життя": 48-річна Руслана натякнула, що скоро стане мамою Відео

17:47

Зранку знайшов мертвою: на Закарпатті вітчим побив свою 10-річну прийомну доньку

17:30

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Фото

17:24

У Бангладеш за загадкових обставин загинули українські моряки Відео

16:51

Ситуація загострюється: інфекціоніст попередив про серйозний сплеск коронавірусу в Україні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти