Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в Китаї / Reuters

"Втеча" коронавірусу з лабораторії теоретично можлива, бо двічі у Китаї вже траплялися "втечі" вірусів, переконаний інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

"Навіть якщо це супер-облаштована технічно лабораторія, все одно є людський фактор, який може спрацювати, нехай навіть вони працюють у скафандрах", - сказав Арістов під час чату на Главреді.

За його словами, не можна виключати і різні невідомі нам причини штучного створення вірусу.

"Про штучне походження свідчить той факт, що у цьому вірусі є GCC-послідовності, які невластиві природним вірусам. Однак така послідовність була і в SARS-вірусі. Тому, якщо нинішній вірус штучний, то і попередній був штучним", - підкреслив інфекціоніст.

Арістов уточнив, что є інформація про певні грантові дослідження, в тому числі за підтримки наукових фондів Сполучених Штатів, які виконувалися в цій китайській лабораторії.

Реклама

"Однак це дуже політизоване питання, майже на рівні обороноздатності двох супердержав. Тому, скоріше за все, правди ми ніколи не дізнаємося", - відзначив експерт.

Інфекціоніст додав, що дуже імовірним виглядає і природне походження вірусу, тому що весь час відбувається обмін між дикою природою і людьми. Тому механізм, як це могло відбутися, є дуже імовірним.

"Утім, все це для нас не настільки важливо. Це не змінює потреби в державних інституціях та протиепідемічних заходах. Фактично це питання певної геополітичної боротьби. Колись деякі країни атакували як "вісь зла", так і зараз це питання може використовуватися для того, щоб атакувати певні країни в рамках боротьби на світовій арені", - підсумував експерт.

Походження коронавірусу

Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.

Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився як наслідок генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.

Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу швидше за все стали змії. Водночас уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Вухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.

Згодом науковці провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

Тим часом розвідка США з'ясувала, що троє вчених Вуханьського Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції у листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.