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Інфекціоніст вказав на катастрофічні проколи в підготовці до нової хвилі коронавируса в Україні

6 жовтня 2021, 22:47

За словами експерта, проблеми у нас будуть навіть більші, ніж під час попередніх хвиль.

карантин, коронавірус
Інфекціоніст розклав все по положеннях / УНІАН

Інфекціоніст і консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов розповів, чи зможе українська медсистема впорається з навантаженням під час чергової хвилі коронавірусу.

Експерт зазначив, що проблеми можуть виникнути серйозніші, ніж це було під час попередніх хвиль.

"Тому що мережу ліжок, яку ми створили минулого року, за це літо розформували. Так сталося через дисфункцію і нерозумну політику Національної служби здоров'я, яка намагалася заощадити на таких лікарнях і перевела весь медичний персонал інфекційного профілю в категорію сезонних працівників", — пояснив Арістов.

Інфекціоніст також зазначив, що близько ста лікарень вивели з ковідної мережі, а коли почнеться хвиля епідемії, почнуть завантажувати відповідні відділення, постане питання про те, хто там залишився працювати.

За словами Арістова, проблем з наявністю кисню в українських лікарнях може і не виникнути, але є і багато інших складнощів.

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"Пацієнти будуть вмирати вдома"

"Створений дуже небезпечний резерв надання медичної допомоги-амбулаторний, тобто киснева підтримка вдома. Швидше за все, будуть намагатися його заповнювати важкими хворими - і тоді пацієнти будуть вдома вмирати на цьому кисні без достатньої медичної допомоги", - зазначив інфекціоніст.

читайте такожІнфекціоніст попередив невакцинованих про проблеми на роботі: "від такого простіше позбутися"Також експерт підкреслив, що ніяк не змінилася підготовка сімейних лікарів в регіонах. Проблема була з тим, що сімейні лікарі були недоступні, і з тим, що лікують вони абияк.

Досі немає акценту на респіратори

Арістов також зазначив, що ніяк не змінилися міністерські протоколи щодо попередження інфікування, тому що досі у нас в протоколах закладено, що потрібно використовувати маски, і основний шлях поширення повітряно-крапельний, а не Повітряний.

"Навіть ВООЗ вже із запізненням на півтора року визнала, що вірус передається саме повітряним шляхом, а тому слід робити акцент на вентиляції та респіраторах", — підкреслив експерт.

Влада економить на тестах

Тестування в регіонах досі залишає бажати кращого, вважає Арістов.

"Місцева влада економить свій бюджет, тому не робить достатньо тестувань. Розслідування контактів інфікованих як було майже відсутнє, так і залишилося. Зробили "пілот" у Чернівецькій області, в єдиному регіоні. Зараз цю практику намагаються поширювати, але вона ніде повноцінно у нас не працює", — підсумував інфекціоніст.

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус Вадим Арістов
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