Інноваційні технології: у Херсоні побудували церкву з пінопласту

Біля церкви вже відслужили подячний молебень / УНІАН

У Херсоні спорудили храм з пінопласту. У місцевій єпархії зазначають, що церкву будують за новою технологією, причому, виключно за рахунок небайдужих громадян.

Як повідомляє пресслужба Херсонської єпархії ПЦУ, зведення храму тривало лічені години, і цим дуже хваляться священики.

Крім цього, в ПЦУ відмітчают, що очевидці будівництва схвалили такий метод і залишили хороші відгуки з цього приводу.

Пінопласт потім покриють твердою цементною оболонкою.

У неділю, 4 липня, після Божественної літургії, на будівельному майданчику храму Воскресіння Христового вже відслужили молебень за участю єпископа Херсонського і Таврійського Никодима.

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Нагадаємо, в Кам'янському в Дніпропетровській області дві жінки з дитиною пограбували церкву. Грабіжники кілька разів намагалися здійснити злочин.

Спочатку вони прийшли до церкви 17 червня, а потім 20 Червня. Причому, з дитиною. Зловмисники вкрали Декоративні туї з клумби біля церкви.

Крім того, запис камер відеоспостереження показав, що спершу одна з злодійок перехрестилася, а потім почала викопувати дерева.