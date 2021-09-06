"Іноді промені жувати": Разумков потролив Арестовича за ідею про перейменування України

Дмитро Разумков / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував ідею про перейменування України в Русь-Україну, яку висловив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТК Олексій Арестович.

"Іноді краще жувати, ніж говорити", - заявив спікер парламенту, відповідаючи на запитання під час брифінгу в Києві, який транслювався на каналі Рада.

"Дійсно Україна зараз потребує змін, реформ, але точно вона не потребує змін назв, ми з вами живемо в державі Україна, що влаштовує, я думаю, що 99% це влаштовує", - заявив він.

Коментуючи заяви Арестович про підготовку в ОП відповідного проекту голова Ради вважає це"недержавною позицією".

"Я не знаю в якому стані люди дають коментарі, складно сказати", - додав він. Реклама

Разумков додав, що в Офісі президента готується проект про перейменування України і він сподівається, що це фейк.

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Раніше головред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.