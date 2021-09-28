"Іноземець" обдурив українку на 185 тисяч гривень: обіцяв мільйони і забрати в США

У жінки навіть не виникало підозр / Pixabay

У Черкаській області жінка віддала "іноземцю" понад 185 тис. гривень, тому що чоловік пообіцяв віддати їй на зберігання свою пенсію в розмірі 2 млн доларів і забрати в США.

З "іноземцем" 37-річна жінка познайомилася в мережі. Чоловік розповів, що у нього є 2 млн доларів пенсії, яку він заробив за 2 роки служби в США і попросив українку зберегти ці гроші у себе, розповіли у поліції.

Однак, щоб отримати ці кошти поштою, жінка повинна була передати іноземцю 185 892 гривень, що вона і зробила. Жінку тоді не збентежив той факт, що одержувач коштів — це клієнт українського банку. Також чоловік пообіцяв, що з часом приїде в Україну і забере жінку до себе.

"У неї не виникало ніяких підозр поки, "іноземець з Інтернету" не попросив знову перерахувати майже сто тисяч гривень для нібито оформлення документів в поліції пов'язаних з переїздом. Тоді жінка зрозуміла - її обдурили", - розповіли в поліції.

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