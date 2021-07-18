"Шукають по всьому місту": під Кривим Рогом пацієнт з шизофренією вбив медбрата і втік з лікарні

Пацієнт психлікарні вбив медбрата / Перший міський

Під Кривим Рогом у неділю, 18 липня, в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні пацієнт вбив медбрата і зник.

Як повідомляє Україна 24, зараз у лікарні працюють слідчі та оперативники.

Вбивство сталося близько 4 ранку. Медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 50-річного колеги, санітара, в той же час там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього відразу впала підозра у вбивстві.

Попередньо відомо, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. У поліції нічого про обставини вбивства не говорять.

Керівник Гейківської психоневрологічної лікарні Микола Жук розповів про пацієнта.

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"Страждає важким психічним захворюванням - шизофренія. Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував у нас на лікуванні більше 2 місяців. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався. О 3 ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав, і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", - сказав він.

Лікарня без будь-якого особливого режиму, не охороняється, сама територія швидше нагадує сквер, тому нічого не заважало пацієнтові втекти. Місцеві журналісти повідомляють, що підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний термін.

Минулого року установа пробації, де він був на обліку, подала до суду прохання, щоб його уклали, так як він не дотримувався режиму. Сусіди скаржилися на його асоціальну і агресивну поведінку, але суд відхилив прохання, посилаючись на важкий психічний стан цієї людини. До лікарні він потрапив через те, що з ножем кидався на батьків. Наразі в області оголошено план "Перехоплення".

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