Шукали 11 днів: у Хмельницькій області зниклого хлопця знайшли мертвим біля "собачого острова"

Хлопця шукали 11 днів / denzadnem.com.ua

На Хмельниччині у вівторок, 24 серпня, знайшли мертвим 26-річного жителя міста Нетішин Ігоря Рейтора. Молодий чоловік зник безвісти ще 13 серпня.

Як повідомляє видання День за днем, в день зникнення хлопець пішов з дому, не попередивши матір про свої справи, і не повернувся.

Спочатку знайшли на міському пляжі його речі. Сім'я звернулася в поліцію і до рятувальників.

До пошуків залучили і водолазів, але тіло в перші дні після зникнення так і не виявили.

"І тільки після 11 днів юнака знайшли. Близько 15:00 години 24 серпня тіло розшукуваного молодика у водоймі біля так званого "собачого острова" помітив один з рятувальників", — йдеться в повідомленні.

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Що стало причиною смерті Ігоря Рейтора, встановлює поліція.

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Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.