Шукали два дні: у Кременчуці виявили тіло 8-річного хлопчика

Хлопчика шукали два дні / Нацполіція

У Полтавській області в місті Кременчук знайшли мертвим 8-річного Анатолія Желабікова.

Хлопчика шукали з учорашнього вечора.

Як повідомляє районне управління поліції, тіло виявили в озері, на колишніх артскладах.

Відзначимо, в суботу, 10 липня, близько 21:00 на лінію 102 зателефонувала 38-річна мама хлопчика і повідомила про його зникнення біля озера.

Правоохоронці та рятувальники шукали дитину вчора і сьогодні. Знайшли його мертвим у неділю, 11 липня.

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Як повідомляє поліція Полтавської області, 38-річна мати хлопчика повідомила, що не може знайти свого 8-річного сина Анатолія.

До пошуків хлопчика залучили всі підрозділи поліції міста Кременчука, військовослужбовців Національної гвардії України, кінологів та експертів поліції.

Вранці, 11 липня, поліція почала прочісувати територію, де відпочивав хлопчик з рідними.

Нагадаємо, 7 липня поліція повідомила, що до них звернулася жінка і повідомила про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х і 7 років, і погрожує їм розправою.

Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав маленькому хлопчикові кілька ножових поранень в шию і спину.

В результаті його дій постраждав 2-річний хлопчик, якому чоловік заподіяв різані поранення шиї і спини. Попередньо відомо, що він поранив дитину і втік.

Дитину у важкому стані доставили в реанімацію, його стан був критичний.

Він ховався на горищі одного з покинутих будинків в тому ж селищі, де і стався злочин. Поліція пізніше затримала нападника.