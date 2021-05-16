Шукали кілька днів: під Одесою підлітка знайшли повішеним у лісі

В Одеській області виявили повішеним зниклого підлітка / Нацполіція

В Одеській області в неділю, 16 травня, на околиці міста Ананьїв, виявили повішеним 14-річного підлітка.

Як повідомляє пресслужба поліції області, хлопець з 15 травня розшукувався правоохоронцями як зниклий.

"Хлопець пішов з дому після сварки з рідними. Поліцейські опитали друзів неповнолітнього, перевірили занедбані будинки, лісопосадки, в одній з яких на околиці Ананьєва і виявили хлопчика в петлі", - зазначили в повідомленні.

Відзначається, що зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі не було.

За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження з позначкою "самогубство".

Після того, як мати заявила про його зникнення, поліцейські відпрацювали камери відеоспостереження і вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві.

Повідомляється, що він покінчив життя самогубством.

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