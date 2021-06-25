Шукали одного - знайшли іншого: у Києві під час пошуків потопельника випадково врятували підлітка

Як дівчина опинилася у воді-невідомо / МНС

Підрозділ МНС у Києві отримав повідомлення про потонулому в Дніпрі. Трагедія сталася під пішохідним мостом у Дніпровському районі. Група рятувальників оперативно вирушила на пошуки потопельника. Однак замість трупа витягли з води дівчинку, яку забрала течія.

Як повідомляти у ГУ ДСНС України у Києві, рятувальники випадково побачили потопаючого підлітка.

"Відділенням водолазно-рятувальної групи АРЗ СП за допомогою рятувального кола було спочатку помічено, а в підсумку врятовано дівчинку, яку віднесло течією біля того ж пішохідного мосту. На катері UMS - 600 дитину доставили на берег і передали поліцейським", - йдеться в повідомленні.

Фахівці МНС стверджують, що даний випадок є винятком з ряду трагедій, які осягають дітей, позбавлених батьківського контролю і закликають більш відповідально ставитися до своїх обов'язків.

Також рятувальники в черговий раз просять українців бути обережними на воді, оскільки кількість потопельників в Україні останнім часом різко збільшилася. Тільки спочатку року потонули 444 людини. 46 з них - діти.

Нагадаємо, в Київському морі на минулих вихідних потонула майже ціла сім'я. Батько з двома дітьми відпочинку на матраці у водосховищі. В результаті сильної течії всі вони загинули. Чотирирічну дитину витягли з води відразу, проте він загинув у кареті швидкої допомоги. Десятирічну дівчинку знайшли через пару днів на іншій стороні водойми випадкові перехожі, а труп чоловіка з води витягли тільки вчора, 24 червня. Всіх їх поховають разом.

Додамо, в Нижньому Новгороді (Росія) в річці потонув 20-річний хлопець. Тіло з води витягли рятувальники, однак вони залишили його в канаві, а голову прикрили пакетом. Відпочиваючі при цьому продовжили купатися в річці поблизу трупа.