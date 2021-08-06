Шукали три тижні: у Харківській області знайшли мертвою у водоймі зниклу молоду дівчину

Тіло дівчини знайшли майже через три тижні / Обозреватель

У Харківській області у В'яловському водосховищі в районі села Руські Тишки через два з половиною тижні знайшли тіло 22-річної Вікторії Лукашової.

Дівчина зникла 18 липня, в той день вона разом з друзями каталася на катамарані.

Тільки 4 серпня тіло Вікторії знайшов рибалка і відразу повідомив про це охорону бази і рятувальників. Пізніше близькі дівчини впізнали її.

За словами волонтера Олександра Гуманюка, який організовував її пошуки, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчини не виявили. Трохи потерті п'яти і коліна, але це могло статися через те, що тіло тягнуло водою по дну.

"Я сам допомагав діставати Віку. Оглядав її, нічого підозрілого на ній не було. Але цим вже займатимуться експерти, вони зроблять свої висновки", - каже волонтер, передає Оbozrevatel.

Реклама

У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що поки немає результатів судмедекспертизи.

"Поки відкрито провадження за статтею вбивство. Ми завжди так робимо, коли мова йде про зникнення людини. Після того як прийдуть результати експертизи, слідчий вирішить, в якому напрямку рухатися і, можливо, справа буде перекваліфікована", - йдеться в повідомленні.

Як трапилася трагедія?

Повідомлялося, що в село Руські Тишки на пляжну базу "Аква" Віка вирушила разом зі своїм хлопцем Стасом і його братом з дружиною. Там компанія відзначала день народження одного з друзів.

Молоді люди розпивали алкогольні напої. Пізніше двоє з них пішли до пункту видачі катамаранів – взяли два і вирушили кататися. Підпилих друзів вони підхопили вже на іншій стороні пляжу.

"Віка була на одному катамарані разом зі своїм хлопцем, а також там перебували брат хлопця з дружиною. Хоча деякі її близькі дивуються, що дівчина вирішила кататися на воді, адже не вміла плавати. Навіть коли вона ходила на пляж, то зазвичай не брала з собою купальник, тому що глибоко в воду воліла не заходити. У день трагедії вона теж була в шортах і білій футболці", - йдеться в повідомленні.

Версій з пропажею дівчини було багато. Плавати вона не вміла, і сиділа нібито ззаду катамарана, коли друзі і хлопець повернулися, її вже не було.

"Її хлопець говорив, що вони кинулися пірнати, але знайти її у воді не змогли. Пізніше працівники пляжу підтвердили. Вони говорили, що у Стаса були темні очі як у людини, яка багато пірнала", – говорить Гуманюк.

А ось очевидці розповідали, що компанія була п'яна і просто спала на березі, коли на місце НП прибула поліція. Хоча хлопець дівчини і ще кілька людей давали свідчення.

А пізніше одна з дівчат, яка відпочивала разом з ними, в соцмережі написала, що в компанії ніхто Віку не знав. Хоча насправді загибла, крім брата і дружини свого хлопця, знала багатьох з тієї компанії.

"Що це було, чому дівчина загинула, вже встановить слідство. У мене враження, що стався нещасний випадок. Можливо, із-за алкоголю. Люди були напідпитку, і ось так сталося. Ми перевіряли: впасти з платформи катамарана не так-то просто, вона досить широка", – говорить Гуманюк.

Десятки волонтерів прочісували берег водойми.

читайте також"Рідні збирають кістки": у Тернопільській області знайшли останки 16-річного хлопця на звалищі

"У суботу, коли ми почали пошук, приїжджав хлопець Вікі, він вказав місце, де вона пропала. Але я сам попросив його не приїжджати на наступний день, коли почнуться масові пошуки, тому що через резонанс міг виникнути конфлікт. Він і в наступні вихідні приїжджав, теж допомагав у пошуках. Але коли приїжджало багато волонтерів, я все-таки просив його побути осторонь, хіба мало що", - розповідає Гуманюк.

Оскільки до пошуків приєдналося багато людей, Олександр вирішив створити громадську організацію, яка займатиметься пошуками зниклих людей.

"Спочатку я навіть не збирався цього робити. Думав, що просто активізую людей, знайду куратора, сам допомагатиму організаційно. Але куратора не знайшлося, тому все довелося брати в свої руки", – ділиться харків'янин.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.