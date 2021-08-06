УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Шукали три тижні: у Харківській області знайшли мертвою у водоймі зниклу молоду дівчину

6 серпня 2021, 14:40

Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчини не виявили.

false
Тіло дівчини знайшли майже через три тижні / Обозреватель

У Харківській області у В'яловському водосховищі в районі села Руські Тишки через два з половиною тижні знайшли тіло 22-річної Вікторії Лукашової.

Дівчина зникла 18 липня, в той день вона разом з друзями каталася на катамарані.

Тільки 4 серпня тіло Вікторії знайшов рибалка і відразу повідомив про це охорону бази і рятувальників. Пізніше близькі дівчини впізнали її.

За словами волонтера Олександра Гуманюка, який організовував її пошуки, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дівчини не виявили. Трохи потерті п'яти і коліна, але це могло статися через те, що тіло тягнуло водою по дну.

"Я сам допомагав діставати Віку. Оглядав її, нічого підозрілого на ній не було. Але цим вже займатимуться експерти, вони зроблять свої висновки", - каже волонтер, передає Оbozrevatel.

Реклама

У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що поки немає результатів судмедекспертизи.

"Поки відкрито провадження за статтею вбивство. Ми завжди так робимо, коли мова йде про зникнення людини. Після того як прийдуть результати експертизи, слідчий вирішить, в якому напрямку рухатися і, можливо, справа буде перекваліфікована", - йдеться в повідомленні.

Як трапилася трагедія?

Повідомлялося, що в село Руські Тишки на пляжну базу "Аква" Віка вирушила разом зі своїм хлопцем Стасом і його братом з дружиною. Там компанія відзначала день народження одного з друзів.

Молоді люди розпивали алкогольні напої. Пізніше двоє з них пішли до пункту видачі катамаранів – взяли два і вирушили кататися. Підпилих друзів вони підхопили вже на іншій стороні пляжу.

"Віка була на одному катамарані разом зі своїм хлопцем, а також там перебували брат хлопця з дружиною. Хоча деякі її близькі дивуються, що дівчина вирішила кататися на воді, адже не вміла плавати. Навіть коли вона ходила на пляж, то зазвичай не брала з собою купальник, тому що глибоко в воду воліла не заходити. У день трагедії вона теж була в шортах і білій футболці", - йдеться в повідомленні.

false

Версій з пропажею дівчини було багато. Плавати вона не вміла, і сиділа нібито ззаду катамарана, коли друзі і хлопець повернулися, її вже не було.

"Її хлопець говорив, що вони кинулися пірнати, але знайти її у воді не змогли. Пізніше працівники пляжу підтвердили. Вони говорили, що у Стаса були темні очі як у людини, яка багато пірнала", – говорить Гуманюк.

А ось очевидці розповідали, що компанія була п'яна і просто спала на березі, коли на місце НП прибула поліція. Хоча хлопець дівчини і ще кілька людей давали свідчення.

А пізніше одна з дівчат, яка відпочивала разом з ними, в соцмережі написала, що в компанії ніхто Віку не знав. Хоча насправді загибла, крім брата і дружини свого хлопця, знала багатьох з тієї компанії.

"Що це було, чому дівчина загинула, вже встановить слідство. У мене враження, що стався нещасний випадок. Можливо, із-за алкоголю. Люди були напідпитку, і ось так сталося. Ми перевіряли: впасти з платформи катамарана не так-то просто, вона досить широка", – говорить Гуманюк.

Десятки волонтерів прочісували берег водойми.

читайте також"Рідні збирають кістки": у Тернопільській області знайшли останки 16-річного хлопця на звалищі

"У суботу, коли ми почали пошук, приїжджав хлопець Вікі, він вказав місце, де вона пропала. Але я сам попросив його не приїжджати на наступний день, коли почнуться масові пошуки, тому що через резонанс міг виникнути конфлікт. Він і в наступні вихідні приїжджав, теж допомагав у пошуках. Але коли приїжджало багато волонтерів, я все-таки просив його побути осторонь, хіба мало що", - розповідає Гуманюк.

Оскільки до пошуків приєдналося багато людей, Олександр вирішив створити громадську організацію, яка займатиметься пошуками зниклих людей.

"Спочатку я навіть не збирався цього робити. Думав, що просто активізую людей, знайду куратора, сам допомагатиму організаційно. Але куратора не знайшлося, тому все довелося брати в свої руки", – ділиться харків'янин.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.

Харківська область
Зараз ви переглядаєте новину «Шукали три тижні: у Харківській області знайшли мертвою у водоймі зниклу молоду дівчину». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фіналістка Холостяка здивувала неймовірною фігурою в нескромному вбранніФіналістка Холостяка здивувала неймовірною фігурою в нескромному вбранні Пара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історіяПара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історія Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i"Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i" Партизанщина і зростання цін: що чекає на українців у разі відмови від постачання газу трубоюПартизанщина і зростання цін: що чекає на українців у разі відмови від постачання газу трубою Симптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігноруватиСимптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігнорувати

Останні новини

11:56

У моді надзвичайна жіноча стрижка маллет в стилі строкатих "вісімдесятих"

11:34

Ребров стовідсотково стане новим тренером збірної України - ЗМІ

11:08

Десять тисяч за голову: на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка Відео

10:52

Комаровський попередив українців про небезпечні віруси, що активізуються влітку

10:24

Росія знову стягує війська до кордону з Україною: військовий експерт попередив про небезпеку

Реклама
10:22

У МОЗ розповіли, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію Відео

10:14

Прикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої Анни Відео

09:29

Українцям у міжміських маршрутках показують серіал про "російських патріотів" (фото)

09:27

Український боксер Хижняк виграв срібну медаль Олімпіади в Токіо

09:05

Дощі зі зливами йдуть з України: де очікуються опади Відео

08:35

На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і зламала плече пішоходу Відео

08:27

Ще один стрибок COVID-19: в Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей

08:03

"Любиш Росію - треба їхати": в Україні попередили про військову атаку Москви після слів Зеленського Відео

07:55

Нове срібло України для Олімпіади 2020: нагороди завоювали каноїстки Лузан і Четверикова

07:45

Росія тут не приживеться Погляд

07:38

"Не носити маски - злочин": епідеміолог розповів, чому Україна не готова до хвилі COVID-19 Відео

07:10

Жорстка риторика Зеленського і компроміс з РФ: у Раді пояснили, чому президент перейшов в атаку Відео

06:30

Зеленський дрейфує у бік ідей Порошенка Погляд

06:02

Які речі привертають негатив в будинок і несуть невдачі Відео

05:28

Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку

Реклама
05:02

Місячний гороскоп на тиждень 9-15 серпня: заздрість, складнощі у відносинах або тривога Відео

04:23

Дружина Артура Пирожкова засвітила пружні сідниці в пікантній позі

03:50

В Україні вдарить 40-градусна спека: синоптик назвав дату Відео

03:02

Чому не можна не мити гребінець і кисті для макіяжу: лікарі назвали ризики для здоров'я Відео

02:16

Майже гола Ірина Шейк в невидимих трусиках звела з розуму відвертим кадром

01:37

Які здорові перекуси можна взяти в дорогу: круті поради від дієтолога

00:55

В Epic Games Store роздают безплатно відразу дві "потужні" ігри з рейтингом понад 90% Відео

00:20

Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Відео

06 серпня, п'ятниця
23:55

У Львові медики врятували дитині життя за допомогою робота-хірурга

23:31

Зірвані дахи і повалені дерева: Полтава потерпіла негоду Відео

23:29

В Одеській області потяг задавив відчайдушного чоловіка, який ліг на рейки

23:22

Шість речей, які стоматологи роблять кожен день, щоб захистити свої зуби Відео

23:07

Допомогу від МВФ витратять на створення подушки безпеки - ОПУ Відео

22:58

Не помітив яму: у Кропивницькому чоловік через погану дорогу позбувся ока та двох зубів Відео

22:24

Названо фактор на роботі, який підвищує ризик серцевого захворювання Відео

22:23

Негода в Польщі: повалені дерева, затоплені будинки та дороги Відео

22:14

У Києві за вакцинацію дарують квитки на футбол Відео

21:35

Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена

21:32

НАБУ показало, як суддя Чаус брав хабар Відео

20:38

"Їдьте і шукайте комфорт в інших країнах": омбудсмен звернувся до противників закону про мову Відео

Реклама
20:37

У США спіймали рибу-вівчарку з людськими зубами

20:19

Україна за сприяння Метінвесту менш ніж за добу відправила рятувальників гасити пожежі до Греції Фото

20:09

В Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платити

20:01

В Одеській області горе-мати залишила в пологовому будинку другу дитину

19:34

Мати покійного Кузьми Скрябіна заявила, що пісні її сина хочуть вкрасти Відео

19:30

Чи знесуть Зеленського за технологією Майдану Погляд

19:25

"Дельта" атакує: на Тернопільщині помер інфікований індійським штамом коронавірусу Відео

19:23

Дженніфер Еністон припинила спілкуватися з усіма, хто не вакцинувався від коронавірусу

18:53

У Київській області злетять ціни на проїзд у транспорті Відео

18:41

Кабмін за сприяння Метінвесту направив до Греції спеціальний літак для гасіння пожеж (фото)

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти