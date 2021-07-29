"Споконвічно російське місто": в Харкові розгорівся новий мовний скандал

Таксист нахамив пасажирці в Харкові / Фейсбук Д. Конох

Новий мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Почався конфлікт після того, як дівчина поговорила українською мовою. У відповідь таксист став вигукувати, що Харків нібито є історично російським містом, розповіла пасажирка в Facebook.

"Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я бандерівка, щоб я їхала на "Бандерштат" (пожартувала, що якраз 8 числа їду на фест в Луцьку "Бандерштат" і що його теж запрошую). Вислухала стільки хейта з приводу українського. Що Харків є "споконвічно російським містом", що українське тут нав'язують, змушують ним говорити, і щоб я їхала до свого Бандери", – розповіла дівчина.

Конох пояснила, що коли водій дізнався, що за адресою куди вона їде, розташований офіс партії, то він і зовсім перейшов на прокляття.

Додамо, що пасажрка звернулася зі скаргою в службу таксі. Там їм повідомили, що з водієм провели виховну бесіду.

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Нагадаємо, раніше в Харкові продавщиця кіоску відмовилася обслуговувати покупця українською.

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Пізніше жінка хотіла залагодити конфлікт з директором магазину, адже постійно купувала там продукти до того, як на роботу туди прийшла нова продавщиця. Однак її начальниця, почувши українську, повісила слухавку.

Через кілька днів Оксана повернулася в кіоск, щоб зняти поведінку хамовитою продавщиці на відео. Та відразу почала закривати магазин і говорити "до побачення". На питання чому вона не хоче обслуговувати покупців українською мовою, продавщиця порадила їхати "в ПІ * ду", щоб там говорити державною.

Пізніше хвиля розповіла, що господиня кіоску заявила, що у її співробітниці, яка не володіє українською, здали нерви через спеку і вік, а покупниця влаштувала провокацію. Провину своєї працівниці власниця магазину визнає, але в той же час закликає "не роздувати скандал з нічого".