"Злякалася осуду": вагітна киянка вбила матір і закопала у дворі

Вийшла на вулицю і побачила померлу матір / поліція Київщини

На Київщині 18-річна вагітна вбила власну матір і закопала тіло у дворі. Дівчина штовхнула матір і лягла спати.Трагедія сталася в селі Велика Бугаївка.

Як повідомляють в поліції Київської поліції, дівчина вбила свою 56-річну матір після застілля.

Про зникнення матері заявила її старша дочка. Слідчі з'ясували, що перед зникненням жінка разом з молодшою вагітною дочкою відпочивали у сусідів і розпивали алкогольні напої. Повернувшись додому між ними спалахнув конфлікт, в результаті якого дівчина штовхнула матір і пішла спати.

Тіло без ознак життя дочка виявила тільки вранці і дуже злякалася засудження близькі. Тому вирішила закопати його у дворі.

Правоохоронці знайшли закопаний труп і відправили його на експертизу. Однак з'ясувати точні причини смерті вже неможливо, так як тіло сильно згнило. Проте, про насильницьку смерть в поліції не говорять, так як следова таких не виявлено.

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За даним фактом злочину відкрито кримінальну справу за ч.1 ст. 112 ККК - "умисне вбивство".

Нагадаємо, у США 13-річна дівчинка за наказом матері закопавши свою 4-річну сестру на задньому дворі будинку.

Померла дівчинка була покарана за забруднені штани – її змусили три дні стояти в пральні. Зрештою знесилена Мігеллік впала і вдарилася головою. Її мати, 31-річна Малік Беннетт, зробила дочці штучне дихання, проте врятувати дівчинку не змогла.

Тоді жінка помістила тіло дитини в два чорних пластикових мішка для сміття і сховала в багажнику позашляховика. Через п'ять днів через нестерпний запах Беннетт купила лопату і, викопавши яму на задньому дворі свого будинку, змусила старшу дочку помістити тіло сестри в яму і засипати землею.