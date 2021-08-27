Стік кров'ю на сходовій клітці: у Рівному чоловік убив свого квартиранта

Зловмисник сам зателефонував на спецлінію "102" та повідомив, що вбив людину / УНІАН

У Рівному 44-річний місцевий житель убив свого 64-річного квартиранта і зателефонував до поліції. Закривавлене тіло загиблого знайшли на сходовій клітці багатоповерхівки на вулиці Князя Романа.

Як повідомили у поліції Рівненської області, власник квартири розпивав спиртні напої з квартирантом, який знімає у нього окрему кімнату. За словами заявника, між ними виник конфлікт, в ході якого господар квартири наніс йому удар по голові металевим предметом, після чого він взяв зі столу ніж і наніс удар в живіт.

Потерпілий вийшов з квартири, але знепритомнів на сходовій клітці. Від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

читайте такожПобили та залишили помирати: у Конотопі посеред вулиці знайшли мертвим чоловікаЗловмисник сам зателефонував на спецлінію "102" і повідомив, що під час застілля убив людину. Зараз тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про затримання 64-річного чоловіка.

Як повідомляв Главред, 24 серпня до правоохоронців звернулася киянка, яка розповіла, що з балкона 7-го поверху на вулиці Оноре де Бальзака чоловік виштовхнув жінку. В результаті вона впала на землю і загинула.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив жінку, скинувши її з балкона 7-го поверху.