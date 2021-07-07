Понівечив ножем дворічну дитину: у Кривому Розі чоловік напав на синів ексспівмешканки

Як кажуть поліцейські, 28-річний мешканець села Девладово зв'язав двох дітей двох і семи років і швидко, серією, наніс їм кілька ножових поранень.
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) розшукують чоловіка, який наніс ножові поранення двом дітям своєї співмешканки. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на представників пресслужби Криворізького районного управління поліції.
Як кажуть копи, 28-річний житель села Девладово зв'язав двох дітей двох і семи років і наніс їм кілька ножових поранень в різні частини тіла.
Медики повідомляють, що молодший хлопчик отримав важкі рани і знаходиться в реанімаційному відділенні. Зловмисник переховується, і його зараз розшукують правоохоронці.
За попередньою версією подій, таким чином чоловік помстився матері двох дітей, його колишній співмешканці.
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Нагадаємо, раніше в Дніпрі на вулиці лавандова п'яний чоловік жорстоко вбив свою співмешканку.
За попередньою версією подій, жінка була в гостях у сусідів, коли чоловік прийшов в будинок і почав її бити. Потім кривдник витягнув її за волосся на вулицю і добивав там. У дворі гралися діти жінки і тому смерть матері сталася на їхніх очах.