Понівечив ножем дворічну дитину: у Кривому Розі чоловік напав на синів ексспівмешканки

Крапельниця / Jose Raoul Teehankee / flickr.com/

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) розшукують чоловіка, який наніс ножові поранення двом дітям своєї співмешканки. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на представників пресслужби Криворізького районного управління поліції.

Як кажуть копи, 28-річний житель села Девладово зв'язав двох дітей двох і семи років і наніс їм кілька ножових поранень в різні частини тіла.

Медики повідомляють, що молодший хлопчик отримав важкі рани і знаходиться в реанімаційному відділенні. Зловмисник переховується, і його зараз розшукують правоохоронці.

За попередньою версією подій, таким чином чоловік помстився матері двох дітей, його колишній співмешканці.

читайте такожУ Дніпрі чоловік жорстоко побив 9-річну дитину на дитячому майданчику

Реклама

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на вулиці лавандова п'яний чоловік жорстоко вбив свою співмешканку.

За попередньою версією подій, жінка була в гостях у сусідів, коли чоловік прийшов в будинок і почав її бити. Потім кривдник витягнув її за волосся на вулицю і добивав там. У дворі гралися діти жінки і тому смерть матері сталася на їхніх очах.