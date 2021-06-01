Італія перестала визнавати українські водійські права / УНІАН

Відсьогодні, 1 червня 2021 року, в Італії більше не дійсні водійські права українців: припинила дію відповідна угода.

"Українсько-італійська угода про взаємне визнання та обмін водійського посвідчення тимчасово припинила свою дію з 1 червня 2021 року. Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії угоди не відповідають дійсності", – пояснюється на Facebook-сторінці посольства України в Італії.

На даний момент сторони працюють над підписанням нового документа – але дата набуття чинності нової угоди поки невідома: про неї обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року в Україні перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, для населення піднімуть тарифи на газ, YouTube змінить правила роботи, а для водіїв запрацюють нові правила їзди. Детальніше читайте в нашому матеріалі Пенсії, тарифи та YouTube: що змінюється з 1 червня 2021 року в Україні.

З квітня 2021 здача на права 2021 (теорія) зазнала змін. Детальніше читайте в нашому матеріалі Пенсії та зростання тарифів: що змінюється в Україні у квітні 2021.

Як повідомлялося, 16 лютого 2021 Рада прирівняла цифрові водійські права до паперових. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів.