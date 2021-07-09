Івано-Франківщину атакують змії: за добу постраждали троє дітей, вони в реанімації

На Прикарпатті за добу змії покусали трьох дітей / Reuters

В Івано-Франківській області впродовж одного дня - 8 липня - від укусу змій постраждали одразу троє неповнолітніх. Діти перебувають у важкому стані в реанімації.

Як повідомили в управлінні цивільного захисту ОДА, ввечері в четвер в Коломийську дитячу лікарню привезли 16-річного жителя села Казанів Коломийського району. У нього був анафілактичний шок внаслідок укусу змії. Хлопця терміново госпіталізували в обласну лікарню, передає galka.if.ua.

У цю ж лікарню 8 липня доставили 12-річну дівчинку, родом з Кривого Рогу. Змія вкусила її в праву руку в селі Осмолода на Прикарпатті.

Приблизно о 22:00 годині в обласну клінічну лікарню госпіталізували 16-річного хлопця. Змія вкусила його на дитячому майданчику - о 12:30 у селі Кінчаки.

Як повідомляв Главред, на початку липня у Львівській області в селищі Славське отруйні змії покусали двох жінок, постраждалі потрапили в реанімацію. Медики кажуть, що зараз в Україні немає сироватки проти отрути гадюки карпатської.