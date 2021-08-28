Із Афганістану вже евакуювали понад 600 осіб - ОПУ

Україна евакуювала з Афганістану 600 осіб - ОПУ

Станом на суботу, 28 серпня, Україна вже евакуювала з Афганістану понад 600 осіб - серед них не лише наші громадяни, а й іноземці - діти, правозахисники та журналісти Globe and Mail, WSJ, USA Today.

Операція була цілком і повністю підготовлена і проведена силами українського Головного управління розвідки.

"Через напружену ситуацію, що склалася в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися в місто і також повертатися в умовах сильної протидії, виводячи цивільних з собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі і здорові", - підкреслив глава офісу президента Андрій Єрмак в Facebook.

Він не виключив, що громадяни України ще можуть залишатися в Афганістані і пообіцяв їх не залишити.

"Офіс президента постійно моніторить ситуацію. 24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді не залишать напризволяще", - сказав Єрмак.

Реклама

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення щодо виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували Американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно-після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоб скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи - загинули 72 людини, в тому числі 13 американських військовослужбовців. Ще мінімум 158 осіб отримали поранення.