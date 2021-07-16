З квартири жахливо смерділо: у Кам'янському психічно хвора жінка жила з трупом матері, що розкладається

Копи і рятувальники спільними зусиллями виявили труп літньої жінки / УНІАН

У місті Кам'янське (Дніпропетровська область) жінка жила більше тижня в квартирі з трупом власної матері, що розкладається. Про це повідомляє портал Dp.vgorode.

За словами місцевих жителів, інцидент трапився на вулиці затишна. 14 липня люди подзвонили поліцейським і поскаржилися їм, що з квартири в будинку №1 протягом десяти днів доноситься трупний сморід.

Сморід, за словами очевидців, був дуже сильним і поширювався по всій вулиці. Копи приїхали на місце події і спробували поговорити з господарями підозріло пахне приміщення. Але двері їм ніхто і не відкрив.

У результаті поліцейські з рятувальниками здійснили проникнення в квартиру. Вони використав пожежну драбину, по якій дісталися до вікна потрібної квартири, відрили його і потрапили всередину. Вже в квартирі вони виявили почорнілий і засохлий труп літньої жінки. Там же була і дочка цієї жінки (за попередніми даними вона нібито перебуває на обліку в психіатричній лікарні). Труп жінки зараз досліджують судмедексперти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на пляжі Аркадія труп потопельника пролежав чотири години - прямо поруч з відпочиваючими.

"З пів на восьму ранку на пляжі лежало тіло 83-річного чоловіка, забрали його тільки до полудня. Поки невідомо, що стало причиною загибелі - проблеми зі здоров'ям, необережна поведінка або самогубство", - пише ЗМІ.