З поїзда Львів-Маріуполь під час руху випав пасажир: чоловік у реанімації

Чоловік сам відкрив двері поїзда / НПУ

У ніч на 26 липня в "Укрзалізниці" сталася НП. 23-річний житель Хмельницького випав з поїзда Львів-Маріуполь прямо на ходу.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, інцидент стався в місті Золочів незабаром після відправлення поїзда.

"Раніше правоохоронці з'ясували, що чоловік в тамбурі добровільно відкрив двері під час руху поїзда, не втримався і випав з вагона", - зазначено в повідомленні.

В результаті, пасажир отримав серйозні травми і потрапив в реанімацію.

А сама подія розслідуватиметься в рамках кримінального провадження згідно зі статтею 128 ККУ, тобто, необережне тяжке або середньотяжке тілесне ушкодження.

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Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь вже був курйоз. Прямий у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Поїзд потрапив під дощ в районі Дніпра. На підлозі вагона і пасажирських місцях миттєво утворилися калюжі.

Додамо, на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухається. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.