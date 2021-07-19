З Військово-повітряних сил ЗСУ масово звільняються льотчики-випробувачі: за 2 роки - мінус 140 осіб

З військово-повітряних сил ЗСУ масово звільняються льотчики-випробувачі / УНІАН

З військово-повітряних сил Збройних сил України (ВСУ) масово звільняються льотчики-випробувачі. Як заявив представник командування ВПС ЗСУ Олег Гаврилко, за 2019-2020 роки звільнилося орієнтовно 140 льотчиків-випробувачів, а у 2021-му планують звільнитися ще майже 40.

У коментарі "Радіо Свобода" Гаврилко зазначив, що командування частково пояснює сформовану тенденцію внутрішньою конкуренцією з МВС через заробітну плату.

За його словами, в Міністерстві оборони планують підвищити льотчикам зарплату - це питання вже розглянули у Генштабі, але наразі позитивного рішення немає.

Крім того, майже 70% робочого часу льотчики витрачають на роботу з документами.

"Дуже багато письмової роботи, яка не потрібна. Льотчик в середньому має наліт 40-50 годин на рік", - зізнався один з офіцерів 831-ї бригади тактичної авіації (Миргород Полтавської області).

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За його словами, зростання в цьому напрямку є, але у порівнянні з іншими країнами і державами-членами НАТО, де льотчики літають набагато більше, "це смішні цифри".

Як пише DW, згідно з нормативами НАТО, у льотчика має бути не менш як 180 годин нальоту на рік, з яких 40 можна набрати на авіатренажері.

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У зверненні, опублікованому на YouTube, військовослужбовець 32-го полку повідомив про те, що товариші знущаються з нього, вимагають гроші і б'ють.

Він також підкреслив, що в нестатутних відносинах бере участь також і його командир. При цьому він показав фото своєї руки з гематомами від катувань.