Через пекельні умови роботи в Польщі помирають українці

Через те, що в Україні люди не можуть знайти роботу з гідною оплатою праці, їм доводиться оббивати пороги зарубіжних фірм.
Багато заробітчан, які їдуть до Польщі, Чехії та інші країни ризикують життями своїх громадян заради того, щоб заробити гроші. Але золоті гори їм там не світять. У разі смертельних трагедій з'ясовується, що у їхніх рідних не вистачає грошей навіть на те, щоб повернути тіло рідної людини на Батьківщину і поховати.
Через те, що в Україні люди не можуть знайти роботу з гідною оплатою праці, їм доводиться оббивати пороги зарубіжних фірм, керівники яких навіть не піклуються про безпечні умови.
У польському містечку Кемпно раптово померла 23-річна українка з Тернополя Натія Кірія. Дівчина була в розлученні, у неї залишився 3-річний син, виховання якого тепер повністю ляже на її 53-річну маму.
Як розповідають знайомі сім'ї, Натії стало зле, коли вона разом з мамою поверталася з роботи. Вертольотом українку встигли доставили до лікарні в Познань, але врятувати її не змогли. Попередня причина смерт і- крововилив у головний мозок.
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Друзі Натії звернулися за допомогою через соціальні мережі, оскільки її мама залишилася в складному матеріальному становищі: необхідно доставити тіло дочки на батьківщину, а також займатися маленькою дитиною.
Знайома загиблої на ім'я Віра розповіла, що Натія близько 2 років жила в Польщі разом з мамою і маленьким сином. Мріяла там залишитися назавжди, щоб її дитина пішла в польську школу і отримала освіту.
Вона зазначає, що умови праці в столярному цеху дуже важкі.
"Там меблева фірма на тисячу працівників. Знаю, що в цеху було дуже спекотно. Вона раніше працювала на заправці, а потім перейшла на цю меблеву фабрику, офіційно була працевлаштована. Вона хотіла залишитися в Польщі, тому що в Україні її ніщо не тримало", – каже OBOZREVATEL Віра.
До переїзду з України вона займалася танцями і мама дуже цим пишалася.
Раніше в Польщі під час проведення робіт на залізничному мосту трагічно загинув загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія сталася в місті Вронки 3 липня.