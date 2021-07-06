Через пекельні умови роботи в Польщі помирають українці

Українці продовжують вмирати в Польщі

Багато заробітчан, які їдуть до Польщі, Чехії та інші країни ризикують життями своїх громадян заради того, щоб заробити гроші. Але золоті гори їм там не світять. У разі смертельних трагедій з'ясовується, що у їхніх рідних не вистачає грошей навіть на те, щоб повернути тіло рідної людини на Батьківщину і поховати.

Через те, що в Україні люди не можуть знайти роботу з гідною оплатою праці, їм доводиться оббивати пороги зарубіжних фірм, керівники яких навіть не піклуються про безпечні умови.

У польському містечку Кемпно раптово померла 23-річна українка з Тернополя Натія Кірія. Дівчина була в розлученні, у неї залишився 3-річний син, виховання якого тепер повністю ляже на її 53-річну маму.

Як розповідають знайомі сім'ї, Натії стало зле, коли вона разом з мамою поверталася з роботи. Вертольотом українку встигли доставили до лікарні в Познань, але врятувати її не змогли. Попередня причина смерт і- крововилив у головний мозок.

читайте такожУ Польщі вибухнули сміливим звинуваченням на адресу Путіна

Реклама

Друзі Натії звернулися за допомогою через соціальні мережі, оскільки її мама залишилася в складному матеріальному становищі: необхідно доставити тіло дочки на батьківщину, а також займатися маленькою дитиною.

Знайома загиблої на ім'я Віра розповіла, що Натія близько 2 років жила в Польщі разом з мамою і маленьким сином. Мріяла там залишитися назавжди, щоб її дитина пішла в польську школу і отримала освіту.

Вона зазначає, що умови праці в столярному цеху дуже важкі.

"Там меблева фірма на тисячу працівників. Знаю, що в цеху було дуже спекотно. Вона раніше працювала на заправці, а потім перейшла на цю меблеву фабрику, офіційно була працевлаштована. Вона хотіла залишитися в Польщі, тому що в Україні її ніщо не тримало", – каже OBOZREVATEL Віра.

До переїзду з України вона займалася танцями і мама дуже цим пишалася.

Раніше в Польщі під час проведення робіт на залізничному мосту трагічно загинув загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія сталася в місті Вронки 3 липня.