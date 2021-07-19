Через зливи київський туалет "взяв у заручники" трійку людей

"Заручників" туалету звільнили рятувальники / Telegram

У понеділок, 19 липня, столицю України спіткала злива з ураганом. Негода наробила багато біди. Однак не обійшлося і без курйозів. Зокрема, в одному з київських громадських туалетів заблокованими виявилися троє людей.

Як повідомляє Тelegram-канал dtp.kiev.ua, досить неприємний інцидент трапився на вулиці Архипенка. На місце події прибули співробітники Служби порятунку " КАРС" і оперативно звільнили "заручників" проливного дощу, який дістався і до вбиральні.

У дощовій блокаді опинилися три жінки. Вони не могли вибратися із затопленого, майже по коліно, приміщення.

Нагадаємо, сьогодні місто накривали гроза, ураган і потужна злива. Вулиці столиці опинилися у воді, деякі станції метро затопило. Кияни стикаються з проблемами з пересуванням по місту.

Ближче до полудня в соціальних мережах стали з'являтися повідомлення про те, що в місті раптом потемніло – на столицю обрушилися сильний дощ і ураган. Деякі райони захлеснули зливи і Гради, в інших – хмарно, але з громом і блискавками.

Реклама

Що радять фахівці при негоді

Щільно закривати вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні

На вулиці слід подалі триматися від рекламних щитів, дерев, і ліній електропередач

У разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку

Слід уникати великих дерев-особливо тополь - і не паркувати поруч з ними свої автомобілі