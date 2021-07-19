Через зливи на Херсонщині поля перетворилися на болота: що буде з цінами на фрукти та овочі

Через зливи поля на Херсонщині перетворилися на болота / скріншот

Негода у Херсонській області наробила бід - поля перетворилися на болота, а урожай починає гнити ще до того, як його встигнуть зібрати. У регіоні вже випала річна норма опадів, проте після 21 липня циклон може принести в регіон нові зливи.

Сильні дощі позначаються на цінах на фрукти та овочі. У цьому сезоні на місцевих ринках їх продають удвічі дорожче, ніж зазвичай, передає Дом.

У Херсонській області фермери підраховують збитки, завдані стихією - тонни овочів просто згнили на полях. Ще на початку літа місцеві фермери розміщували в соцмережах відео, на яких видно, як замість полів соняшника стояла вода. Також постраждали поля з помідорами, кукурудзою. Згнила і картопля. Місцеві фермери нарікають, що в цьому сезоні навряд чи вдасться вийти в нуль.

"Багато дощів, через вологу гниє картопля, пропадає. 10% викидаєш, бо вона гнила", - скаржаться вони.

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Крім того, через зливи псуються і фруктові дерева. Херсонщина залишилася без абрикосів. Град побив урожай винограду, черешні та яблук.

Через проливні дощі аграрії не можуть прибрати з полів і урожай зернових.

читайте такожСезонні фрукти та овочі в Україні: чому так дорого коштують і чи чекати на подешевшанняВодночас у Херсонській обласній державній адміністрації кажуть, що для паніки приводу немає. Там розраховують зібрати зернових і бобових не менше ніж торік. Для тих же підприємств, які зазнають збитків через негоду, розробили алгоритм оформлення форс-мажорних обставин.

Тим часом синоптики прогнозують нові погодні катаклізми. У Херсонській області вже випала річна норма опадів. До 21 липня буде сухо і спекотно, тому бажано встигнути прибрати урожай. Потім очікуються зміни погодних умов та, ймовірно, знову активний наступ циклону, який може принести і град, і опади у вигляді дощу.

Як повідомляв Главред, вже сьогодні в Україні очікуються грози, град і шквали. Небезпечні погодні явища прогнозуються майже по всій Україні. Оголошено штормове попередження.