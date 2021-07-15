"Через нерозділене кохання: на Київщині дівчина облила себе бензином і влаштувала самопідпал

Дівчина хотіла себе спалити через нероздільне кохання / НПУ

Моторошна трагедія трапилася в четвер, 15 липня, в селі Ставки Фастівського району. Там 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Київської області, дівчину дивом врятував товариш, виливши на неї відро води.

"Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і вчинила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум'я і дівчина отримала незначні опіки", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що на такий крок дівчина пішла через "нерозділене кохання".

Незважаючи на те, що все закінчилося благополучно, поліція збирається скласти протокол на батьків підлітка і притягнути їх до адміністративної відповідальності за "невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей".

Більш того, на хлопця, який врятував свою подругу, копи вже склали протокол адміністративного правопорушення за те, що він довів свою неповнолітню знайому до стану сп'яніння.

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Нагадаємо, у Коростенському районі Житомирської області трапилася 13 липня. Там знайшли тіло 14-річного підлітка, який пропав напередодні. Труп хлопця знайшли під завалами цегли в покинутій будівлі. Поліція відразу запідозрила, що це вбивство, так як тіло було покрито ножовими пораненнями.

Буквально наступного дня у вбивстві зізналася 15-річна дівчина, яка виявилася однокласницею хлопця.

Тим часом, місцеві жителі припускають, що дівчина пішла на такий крок через нерозділене кохання. Адже дівчина симпатизувала однокласнику, але той не відповідав взаємністю.