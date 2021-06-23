Через пораду львівського горе-педіатра немовля отримало серйозні опіки рота

Мати за порадою педіатра лікувала молочницю в роті ребкнка зеленкою / Reuters

У Львові мати з немовлям госпіталізували в обласне відділення дитячої клініки Охматдит. У дитини виявили страшні опіки в роті.

Як розповіли у лікарні, малюка рятували дві бригади лікарів. Спочатку підозрювали дифтерію і планували закрити заклад на карантин. Однак незабаром з'ясували, що в роті дитини не було живого місця. До такого результату призвела рада місцевого педіатра, який сказав матері мазати рану в роті зеленкою.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів-у дитини не було живого місця в ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. В "Охматдит" викликали інфекціоністів за підозрою на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували малюка", - зазначили в лікарні.

Одна з лікарів, які виїхали на допомогу малюкові, звернула увагу, що на столі лежала Зелена пустушка.

На питання про те, що це, мати дитини відповіла, що місцевий дитячий лікар порекомендувала профілактувати так молочницю.

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Жінка мокала пустушку в зеленку і давала немовляті.

Обласні педіатри були шоковані таким рекомендаціями своїх колег. Однак після з'ясування причини, вилікували малюка і відправили додому.

Нагадаємо, на Рівненщині під час спільного сну з матір'ю померло немовля. Трагедія сталася 8 червня в селі Могиляни.

За висновком лікарів, смерть малюка настала в результаті механічної асфіксії від закриття рота і носа м'яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.

Про сім'ю відомо, що вона благополучна і характеризується позитивно.