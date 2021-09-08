Жорстоке побиття 2-річної дитини під Одесою: у поліції з'ясували, ким є батьки бідного хлопчика

Хлопчика бив вітчим / скріншот

Дикий випадок в Одесі. Там батьки з жорстокістю побили маленького хлопчика. Копи вже склали на них протоколи.

Як писав Главред, побиття малолітнього сталося в житловому комплексі "Райдужний" в передмісті Одеси.

Керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська розповіла УНІАНу, що інформація про побиття дитини з'явилася в Інтернеті. При цьому вона поширилася з великою швидкістю.

На кадрах видно, як чоловік і жінка з хлопчиком, а також з рюкзаками, сумками і пакетами підходять до під'їзду. Раптово чоловік ставить свій багаж на землю і починає бити дитину. Малюк від ударів не може навіть стояти на ногах. Але чоловік притримує його, трясе і незважаючи ні на що, продовжує бити. Хлопчик моторошно плакав, а, як тільки його відпустили, забіг у відкритий під'їзд.

На цьому побиття не закінчилося. У кабіні ліфта хлопчик зацікавився кнопками-покажчиками поверхів і з розмаху отримав удар вже від матері.

Реклама

"Поліцейські встановили особи правопорушників - 25-річної матері хлопчика та її 30-річного співмешканця. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався", - зазначила Гордієвська.

Також, за її словами, стосовно обох дорослих складено протоколи за ч.1 ст. 173-2 кодексу України Про адміністративні порушення. У них йдеться про вчинення домашнього насильства фізичного або психологічного характеру, внаслідок чого могла бути (або завдана) шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого.

Покарання за такий злочин передбачає штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7-ми діб.

Також на НП відреагувала і керівник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

"Відео з житлового масиву "Райдужний", де батьки явно застосовували фізичну силу щодо дитини (простою мовою - били з розмахом), я переслала колегам зі служби у справах дітей Таїровської ОТГ... Як можна лупити з усієї дурі дитини двох років, мені досі неясно", – акцентувала чиновниця.

Нагадаємо, в Мережу потрапили кадри з камери спостереження одного з житлових комплексів в Одесі, на яких батьки жорстоко поводилися з дворічною дитиною.