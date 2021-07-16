УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Побиття маленької дівчинки і смерть її батька: нові деталі моторошної історії під Дніпром

16 липня 2021, 11:09

Поліція вважає, що Олександр Мироненко покінчив життя самогубством.

false
Олександра знайшли мертвим у селі Шульгівка Дніпропетровської області / Скріншот Говорить Україна

У селі Шульгівка Дніпропетровської області вже місяць не можуть встановити, хто завдав моторошні травми 3-річній Христині, після яких дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму і опинилася в комі. Під підозрою перебувають її мама Світлана, рідний батько Олександр і вітчим Володимир.

Після програми Говорить Україна, де було розказано про цю історію, Олександра знайшли мертвим. Місцеві жителі кажуть про вбивство, проте поліція називає інцидент самогубством.

Главред повідомляв, що у Дніпропетровській області на мосту між селами Шульгівка та хутором Судівка було виявлено тіло 36-річного Олександра Мироненка – батька трирічної дівчинки, яку побили до стану коми. Раніше в програмі Говорить Україна він звинуватив у побитті дочки її матір і співмешканця.

За словами місцевого жителя Віктора Зезюліна, у Мироненка було перерізано горло. Справу було відкрито за статтею самогубство.

"Приїхавши на місце трагедії о 16:10, поспілкувався з поліцейськими, які підтвердили смерть Саші. Мою пропозицію взяти мене понятим і показати тіло, поліція відхилила, пояснивши, що поняті вже є. Також повідомили, що відкрито кримінальне провадження - за якою статтею не відомо. Поспілкувавшись з понятою, зрозумів, що розглядається версія самогубства. Не маю права впливати на слідство, але все виглядає дуже дивно", - сказав він.

Смерть Олександра

Видання Obozrevatel пише, що, за словами місцевих жителів, в поліції розслідують смерть Олександра як самогубство. Однак, як стверджують свідки, у чоловіка було перерізано горло, травми на тілі, а поруч з місцем злочину валялася розбита пляшка зі слідами крові.

Реклама

Журналісти вказують, що ще більше питань викликає факт, згідно з яким Олександра поховали фактично наступного дня після його загибелі. Складається враження, що вбивство спеціально хотіли представити як самогубство.

false
Знайомі Олександра не вірять у версію про самогубство / Скріншот Говорить Україна

Знайомі Олександра розповіли, що загиблий боявся вигляду крові і не вірять, що він міг себе порізати і накласти на себе руки.

З чого все почалося

11 червня до Дніпропетровської обласної лікарні на машині швидкої допомоги привезли 3-річну Христину. У дитини зафіксували травми голови та перелом ключиці. Дівчинка була на межі життя і смерті. Лікарі провели трепанацію черепа, дитина почала самостійно дихати. Наскільки важкі травми стане зрозуміло пізніше.

Дівчинка не може сказати, що сталося. Її мати Світлана плутається у своїх свідченнях слідству. Спочатку вона сказала правоохоронцям, що сама побила дитину за те, що Христина не слухалася. Потім заявила, що дитина могла впасти з дерева, але як це сталося, Світлана не знає.

Крім того, вона також звинувачувала Олександра – рідного батька Христини. Мати дівчинки стверджувала, що за тиждень до інциденту вона не могла забрати дитину у батька. Коли дівчинка була вже вдома, то нібито розповіла матері, що тато її бив.

Що відомо про Світлану - маму Христини

Журналісти вважають, що Світлана, цілком можливо, знає, як дитина отримала травми, але продовжує зберігати мовчання.

У селі думки місцевих жителів розділилися. Одні вважають, що Олександр не міг накласти на себе руки, інші не вірять у побиття дитини Світланою. Вітчим дівчинки Володимир на програму не з'явився, але казав, що Світлана не любила Христину і била дитину.

Колишній місцевий депутат Віктор Зезюлін стверджує, що знав Світлану давно як дівчину з непростою долею.

"Це був ангел. Дівчинка, яку викинули з інтернату практично на вулицю. Держава постійно ображала її. У її родичів був будинок і квартира. Так, квартиру продали, вона з братами і сестрами залишилася ні з чим", - сказав він.

false
Світлана - мати Христини / Скріншот Говорить Україна

За його словами, він допомагав жінці оформити документи і прописку. Через певний час вона познайомилася з Олександром. У Мироненка були проблеми зі здоров'ям. Він міг піднімати руку на свою дружину, але дитину не бив.

"Він був старший за неї. Вона як грудочка тіста, з якого можна виліпити все що завгодно. Я ще тоді казав Саші, дивись, не смій її ображати. Треба сказати, що Свєта трохи деструктивна, у неї є проблеми з промовою. Саша страждав на епілепсію, від цього у нього були проблеми з ногами, він не завжди міг працювати. Ось так вони і жили. Потім у них народилася Христина. Так, Олександр міг ображати Світлану, піднімати на неї руку, вигнати ночувати до кози. Але в своїй доньці він душі не чаяв, він ніколи не бив її. Він взагалі був слабохарактерним і панічно боявся виду крові. Через це він навіть не міг забивати курей", - стверджує Зезюлін.

Колишній місцевий депутат також сказав, що він порадив Світлані не оформляти дитину як дочку Олександра, щоб отримувати допомогу як мати-одиначка. Однак місцеві соціальні служби змусили написати її відмову від забезпечення.

false
Світлана - мати Христини / Скріншот Говорить Україна

"А якось місцеві соціальні служби вирішили, що Свєта обкрадає державу, мовляв, живе з Олександром, а отримує 1 500 грн як мати-одиначка. І коли він був на роботі, ввалилися до неї додому і натиснули на неї, щоб вона підписала документ і відмовилася від допомоги", - сказав Зезюлін.

Розставання Світлани і Олександра та вимога грошей

Одного разу Олександр поскаржився, що Світлана вирішила піти до іншого. Йдеться про Володимира – колишнього співробітника правоохоронних органів, який воював в АТО.

Колишня дружина Володимира Інга розповіла про те, що вона жила разом з ним 6 років. За її словами, він виявляв агресію, бив жінку і одного разу навіть встромив їй ножа в ногу. Така ж картина була і після того, як Володимир став жити зі Світланою.

false
Володимир - співмешканець Світлани та вітчим Христини / Скріншот Говорить Україна

Олександр незадовго до смерті сказав Зезюліну, що Світлана зажадала від нього грошей на лікування дочки, яка була у важкому стані в лікарні.

За словами колишнього депутата, Олександр міг дати їй 1 тисячу гривень, але через два дні вона знову дзвонила і просила грошей, які він повинен був передати через Володимира. Вона відмовлялася від того, щоб Олександр сам купив все необхідне

"Саша міг дати їй тисячу гривень, проте через два дні вона знову дзвонила і казала, щоб він дав грошей. Мовляв, прийде Володя, і ти йому все передаси. Від пропозиції, щоб Олександр сам купив все необхідне –памперси, пелюшки, ліки – вона відмовлялася. Саша боявся цього Володі, казав, що той нібито йому погрожував. Та й Світлана сильно змінилася за ці роки. Вона вже не те пташеня, якою була ще декілька років тому. Життя з цими чоловіками сильно її змінило", - підкреслив Віктор Зезюлін.

Розслідування побиття Христини і смерті Олександра

У поліції заявили, що проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень 3-річній Христині. Кримінальну справу відкрито за статтею 121 Кримінального кодексу України. Проводиться експертиза, за результатами якої будуть встановлюватимуть, хто побив дитину.

Смерть Олександра розглядають як самогубство. Кримінальну справу відкрили за статтею 115-ю. У поліції кажуть, що вже провели судово-медичну експертизу.

подія Дніпропетровська область новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Побиття маленької дівчинки і смерть її батька: нові деталі моторошної історії під Дніпром». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найкорисніше київське сухе варення: легендарний рецептНайкорисніше київське сухе варення: легендарний рецепт Ксенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красоюКсенія Мішина показала пружні стегна в тугому купальнику і звела з розуму своєю красою Меркель наостанок пустилася берегаМеркель наостанок пустилася берега Плавитися буде навіть асфальт: Україну завтра атакує найнебезпечніша спека за все літоПлавитися буде навіть асфальт: Україну завтра атакує найнебезпечніша спека за все літо Кремль вирішив побрататися з терористами ТалібануКремль вирішив побрататися з терористами Талібану

Останні новини

21:26

Людину віднесло в небо на парашуті: у Києві перекинувся катер при занятті парасейлінгом

21:21

Прикмети на 18 липня: що не можна робити і як уберегти себе від біди Відео

21:13

Негода в Києві: на правобережжі - дощ, а на лівому березі - пилова буря Відео

20:53

"Найкрутіше суперантитіло": вчені виявили імунну молекулу-вбивцю COVID-19 Відео

20:28

На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей Відео

Реклама
19:50

Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

19:50

В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу Відео

19:32

Безбідна старість Меркель у Газпромі Погляд

19:05

У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію Фото Відео

18:54

У Зеленського назвали терміни візиту в США для зустрічі з Байденом Відео

18:18

На Київщину насувається гроза Відео

18:07

У Києві влаштували стрілянину посеред вулиці, є поранений Відео

17:40

"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову

17:27

Свавілля на Львівщині: серійний вбивця розстрілював чоловіків старшого віку Відео

17:24

У МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19 Відео

17:00

У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі Відео

16:47

На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник наїхав на КПП і врізався в шлагбаум

16:32

Мендель вирішила "деолігархізувати" Україну на каналах Ахметова Відео

15:58

На пляжах Києва вивісять червоні прапори: що це означає

15:56

Знайдено ефективні ліки від коронавірусу

Реклама
15:41

Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки Відео

15:38

Разумков натякнув на відставки трьох міністрів восени Відео

15:18

Експерти пояснили навалу медуз в Азовському морі і розповіли, як їм протистояти Відео

15:15

Табу на фуа-гра і заборона на вигул без намордника: в Україні ухвалили нові правила утримання тварин

15:14

Чоловік залишив дружину вмирати на асфальті: у Києві сталася шалена смертельна ДТП Відео

14:33

"Останній з гарячих днів": синоптик розповіла, коли Україну покине пекельна спека Відео

14:33

У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Фото Відео

14:24

Під Житомиром стадо корів завадило п'яному водієві піти від поліції Відео

13:50

Американець після вакцинації захворів на COVID-19 і загримів до лікарні на шість місяців

13:46

Аваков восени може повернутися в Кабмін - Арахамія Відео

13:26

На Львівщині 17-річний хлопець без прав врізався на авто у вантажівку: двоє його друзів загинули Відео

13:22

Кому категорично не можна їсти кавун - відповідь лікаря Відео

12:45

Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros Відео

12:42

Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню Відео

12:40

Останній рейс малайзійського Боїнга: США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу Відео

12:29

"Вийшов з лікарні, але не із хвороби": названо головну загрозу для тих, хто перехворів на COVID-19

11:57

В УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" на футболках українських клубів Відео

11:17

Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області: пілот і його помічник загинули

10:51

Чотири пасажири в реанімації: з'ясувалися подробиці ДТП з автобусом Київ-Вроцлав

10:23

Мішина заявила, що кинула Еллерта, він відповів скріном з Вікіпедії

Реклама
10:21

У Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері: його тато і мама міцно спали після вечірки

09:50

Зустрічі Зеленського з Байденом у липні не буде - ЗМІ Відео

09:46

Коли Казанська Літня 2021: дата, історія свята і молитва Божій Матері

09:18

ДТП з автобусом на Рівненщині: до лікарні потрапили 16 осіб

09:06

Зеленський схвалив закон про податкову амністію для українців

08:56

Всесвітній день емодзі: дата, цікаві факти про смайлики

08:41

Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь

08:18

Коронавірус в Україні за добу знайшли у майже 600 осіб, багато госпіталізацій

08:01

Коли Курбан-байрам 2021: дата і традиції свята мусульман

08:00

Найгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти