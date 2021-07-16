Побиття маленької дівчинки і смерть її батька: нові деталі моторошної історії під Дніпром

Олександра знайшли мертвим у селі Шульгівка Дніпропетровської області / Скріншот Говорить Україна

У селі Шульгівка Дніпропетровської області вже місяць не можуть встановити, хто завдав моторошні травми 3-річній Христині, після яких дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму і опинилася в комі. Під підозрою перебувають її мама Світлана, рідний батько Олександр і вітчим Володимир.



Після програми Говорить Україна, де було розказано про цю історію, Олександра знайшли мертвим. Місцеві жителі кажуть про вбивство, проте поліція називає інцидент самогубством.

Главред повідомляв, що у Дніпропетровській області на мосту між селами Шульгівка та хутором Судівка було виявлено тіло 36-річного Олександра Мироненка – батька трирічної дівчинки, яку побили до стану коми. Раніше в програмі Говорить Україна він звинуватив у побитті дочки її матір і співмешканця.

За словами місцевого жителя Віктора Зезюліна, у Мироненка було перерізано горло. Справу було відкрито за статтею самогубство.

"Приїхавши на місце трагедії о 16:10, поспілкувався з поліцейськими, які підтвердили смерть Саші. Мою пропозицію взяти мене понятим і показати тіло, поліція відхилила, пояснивши, що поняті вже є. Також повідомили, що відкрито кримінальне провадження - за якою статтею не відомо. Поспілкувавшись з понятою, зрозумів, що розглядається версія самогубства. Не маю права впливати на слідство, але все виглядає дуже дивно", - сказав він.

Смерть Олександра

Видання Obozrevatel пише, що, за словами місцевих жителів, в поліції розслідують смерть Олександра як самогубство. Однак, як стверджують свідки, у чоловіка було перерізано горло, травми на тілі, а поруч з місцем злочину валялася розбита пляшка зі слідами крові.

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Журналісти вказують, що ще більше питань викликає факт, згідно з яким Олександра поховали фактично наступного дня після його загибелі. Складається враження, що вбивство спеціально хотіли представити як самогубство.

Знайомі Олександра не вірять у версію про самогубство / Скріншот Говорить Україна

Знайомі Олександра розповіли, що загиблий боявся вигляду крові і не вірять, що він міг себе порізати і накласти на себе руки.

З чого все почалося

11 червня до Дніпропетровської обласної лікарні на машині швидкої допомоги привезли 3-річну Христину. У дитини зафіксували травми голови та перелом ключиці. Дівчинка була на межі життя і смерті. Лікарі провели трепанацію черепа, дитина почала самостійно дихати. Наскільки важкі травми стане зрозуміло пізніше.

Дівчинка не може сказати, що сталося. Її мати Світлана плутається у своїх свідченнях слідству. Спочатку вона сказала правоохоронцям, що сама побила дитину за те, що Христина не слухалася. Потім заявила, що дитина могла впасти з дерева, але як це сталося, Світлана не знає.

Крім того, вона також звинувачувала Олександра – рідного батька Христини. Мати дівчинки стверджувала, що за тиждень до інциденту вона не могла забрати дитину у батька. Коли дівчинка була вже вдома, то нібито розповіла матері, що тато її бив.

Що відомо про Світлану - маму Христини

Журналісти вважають, що Світлана, цілком можливо, знає, як дитина отримала травми, але продовжує зберігати мовчання.

У селі думки місцевих жителів розділилися. Одні вважають, що Олександр не міг накласти на себе руки, інші не вірять у побиття дитини Світланою. Вітчим дівчинки Володимир на програму не з'явився, але казав, що Світлана не любила Христину і била дитину.

Колишній місцевий депутат Віктор Зезюлін стверджує, що знав Світлану давно як дівчину з непростою долею.

"Це був ангел. Дівчинка, яку викинули з інтернату практично на вулицю. Держава постійно ображала її. У її родичів був будинок і квартира. Так, квартиру продали, вона з братами і сестрами залишилася ні з чим", - сказав він.

Світлана - мати Христини / Скріншот Говорить Україна

За його словами, він допомагав жінці оформити документи і прописку. Через певний час вона познайомилася з Олександром. У Мироненка були проблеми зі здоров'ям. Він міг піднімати руку на свою дружину, але дитину не бив.

"Він був старший за неї. Вона як грудочка тіста, з якого можна виліпити все що завгодно. Я ще тоді казав Саші, дивись, не смій її ображати. Треба сказати, що Свєта трохи деструктивна, у неї є проблеми з промовою. Саша страждав на епілепсію, від цього у нього були проблеми з ногами, він не завжди міг працювати. Ось так вони і жили. Потім у них народилася Христина. Так, Олександр міг ображати Світлану, піднімати на неї руку, вигнати ночувати до кози. Але в своїй доньці він душі не чаяв, він ніколи не бив її. Він взагалі був слабохарактерним і панічно боявся виду крові. Через це він навіть не міг забивати курей", - стверджує Зезюлін.

Колишній місцевий депутат також сказав, що він порадив Світлані не оформляти дитину як дочку Олександра, щоб отримувати допомогу як мати-одиначка. Однак місцеві соціальні служби змусили написати її відмову від забезпечення.

Світлана - мати Христини / Скріншот Говорить Україна

"А якось місцеві соціальні служби вирішили, що Свєта обкрадає державу, мовляв, живе з Олександром, а отримує 1 500 грн як мати-одиначка. І коли він був на роботі, ввалилися до неї додому і натиснули на неї, щоб вона підписала документ і відмовилася від допомоги", - сказав Зезюлін.

Розставання Світлани і Олександра та вимога грошей

Одного разу Олександр поскаржився, що Світлана вирішила піти до іншого. Йдеться про Володимира – колишнього співробітника правоохоронних органів, який воював в АТО.

Колишня дружина Володимира Інга розповіла про те, що вона жила разом з ним 6 років. За її словами, він виявляв агресію, бив жінку і одного разу навіть встромив їй ножа в ногу. Така ж картина була і після того, як Володимир став жити зі Світланою.

Володимир - співмешканець Світлани та вітчим Христини / Скріншот Говорить Україна

Олександр незадовго до смерті сказав Зезюліну, що Світлана зажадала від нього грошей на лікування дочки, яка була у важкому стані в лікарні.

За словами колишнього депутата, Олександр міг дати їй 1 тисячу гривень, але через два дні вона знову дзвонила і просила грошей, які він повинен був передати через Володимира. Вона відмовлялася від того, щоб Олександр сам купив все необхідне

"Саша міг дати їй тисячу гривень, проте через два дні вона знову дзвонила і казала, щоб він дав грошей. Мовляв, прийде Володя, і ти йому все передаси. Від пропозиції, щоб Олександр сам купив все необхідне –памперси, пелюшки, ліки – вона відмовлялася. Саша боявся цього Володі, казав, що той нібито йому погрожував. Та й Світлана сильно змінилася за ці роки. Вона вже не те пташеня, якою була ще декілька років тому. Життя з цими чоловіками сильно її змінило", - підкреслив Віктор Зезюлін.

Розслідування побиття Христини і смерті Олександра

У поліції заявили, що проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень 3-річній Христині. Кримінальну справу відкрито за статтею 121 Кримінального кодексу України. Проводиться експертиза, за результатами якої будуть встановлюватимуть, хто побив дитину.

Смерть Олександра розглядають як самогубство. Кримінальну справу відкрили за статтею 115-ю. У поліції кажуть, що вже провели судово-медичну експертизу.