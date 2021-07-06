Побиття, зґвалтування і удушення 11-річного хлопчика в Дніпрі: мати розповіла моторошні деталі

Побиття, зґвалтування та удушення 11-річного хлопчика в Дніпрі / flickr.com / はず にゃ

У Самарському районі Дніпра рік тому на території покинутої психіатричної лікарні знайшли вбитим і зґвалтованим 11-річного Родіона Волкова. Підозрюваного у вбивстві теж знайшли, але мама хлопчика сумнівається, що до вбивства її сина причетний місцевий бездомний, повідомляє портал 49000.

Мати загиблого Анастасія Свиридова розповіла журналістам нові подробиці вбивства сина. 16 травня минулого року Дніпро сколихнула новина - в покинутій будівлі в Самарському районі знайшли тіло 11-річного Родіона Волкова. Він був убитий і згвалтований. Також знайшли підозрюваного у вбивстві дитини - 59-річного безхатька. На допиті він зізнався, що заманив хлопчика в покинутий будинок зґвалтував, задушив, а потім ще раз зґвалтував.

Убитий і згвалтований 11-річний Родіон / 49000

"Всі говорять тільки про те, що дитину заманили цукерками, педофіл зґвалтував і вбив. Так, мужик винен, але дитину побили Підлітки. У Родіона напередодні з одним з підлітків стався конфлікт. Про це вся дітвора знає. Правоохоронні органи це не взяли навіть до уваги, коли я сказала про це. Я їм кричала про це, що у дитини був конфлікт 14 числа. Він з одним з цих хлопців побився. Незважаючи на те, що він молодший, він зміг дати відсіч, це могла бути помста", — розповіла Анастасія.

читайте такожНа Волині 13-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима, який її зґвалтував

Нагадаємо, раніше повідомлялося що в Миколаєві 31-літній глава сімейства, яке приймало гостей, скористався моментом і забрав дитину з поля зору дорослих, а потім зґвалтував малюка.

У разі доведення провини ґвалтівнику загрожує від п'яти до десяти років за ґратами.