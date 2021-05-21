Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням

Поліцейського, побитого у Дніпрі, звільнили заднім числом, дізналися журналісти / УНІАН

У Дніпрі заднім числом звільнили зі служби поліцейського Максима Калиняка, який стверджує, що його побили колеги.

Калиняк обговорив своє звільнення з керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, повідомляє d1.ua.

За відомостями видання, вже колишній поліцейський запитав у начальства, як міг 16 та 17 травня бути на зміні зі зброєю, якщо нібито був звільнений 14 числа.

Керівництво Управління поліції пояснило, що Калиняк нарвався на дисциплінарне стягнення (покарання за порушення дисципліни) та згідно з Дисциплінарним статутом Нацполіції міг бути покараний негайно чи протягом місяця.

Начальство Управління підтвердило, що поліцейського покарали негайно.

"...Тому, на якій підставі вже звільненому Калиняку видавали зброю й відправляли патрулювати вулиці Дніпра, – залишається невідомим", – наголошується у матеріалі.

Максим Калиняк поспілкувався з керівництвом Управління патрульної поліції на Дніпропетровщині – опубліковано відео

читайте такожЖорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підліткуРаніше Максим Калиняк повідомив, що колеги його побили в Дніпрі у кабінеті заступника начальника Управління патрульної поліції на Дніпропетровщині В'ячеслава Маслюка.

Калиняк говорив, що у кабінет його покликали для того, щоб зачитати наказ. Потерпілий додав, що хотів все зняти на мобільний. Вже експатрульний поскаржився, що двоє колег вибили у нього телефон. Калиняк сказав, що потім колеги почали його бити.

Потерпілий зміг вирватися з кабінету й викликав слідчо-оперативну групу. У нього було розбите обличчя.

Маслюк пізніше заявив, що конфлікт стався через мобільний – поліцейський нібито клацав телефон, щось знімав та не давав пройти. За словами заступника начальника, він зробив зауваження підлеглому, відсунув його руки з гаджетом, і потім почалася не бійка, а "боротьба".