Побиття в ЗСУ: солдат розповів про знущання товаришів по службі та командира

Кирило Бурда / Скріншот

В Одесі 21-річний солдат розповів про те, що систематично піддається образам і знущанням з боку товаришів по службі.

У зверненні, опублікованому на YouTube військовослужбовець 32-го полку повідомив про те, що товариші по службі знущаються над ним, вимагають гроші і б'ють.

Він також підкреслив, що в нестатутних відносинах бере участь також і його командир. При цьому він показав фото своєї руки з гематомами від катувань.

"Мене звуть Бурда Кирило Валерійович. З недавніх пір в моєму житті виникла велика проблема по службі, і не тільки. Товариші по службі почали вимагати у мене гроші, документи на житло, в тому числі командир підрозділу, в якому я служу. Я звертався з цим усім до прокуратури в Одесі. Я поїхав на полігон — там мене почали гнобити, пригнічувати, вимагати гроші", - розповів солдат.

Як розповіли Фактам у військовій прокуратурі, підтверджено факт "нестатутних взаємин" у зазначеному військовому підрозділі.

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Повідомляється, що "вбачаються також інші правопорушення і за цими фактами вже розпочато два кримінальні провадження".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одеській області, в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, 25 серпня, в неділю, сталася страшна трагедія: морський піхотинець, що знаходиться на строковій службі, застрелив товариша по службі.