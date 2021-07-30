Побив і намагався зґвалтувати дитину: на Чернігівщині поліція штурмом взяла педофіла

Його підозрюють в аналогічних злочинах / Нацполіція

У Чернігівській області 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку. Він запросив дитину до себе додому, де почав її бити і намагався зґвалтувати, На щастя, дівчинці вдалося втекти.

Про злочин поліціянтам повідомили родичі дівчинки, На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, а також рота поліції особливого призначення, повідомили в пресслужбі облполіції.

Зазначається, що на вікнах будинку правопорушника була наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині будинку. На прохання поліції відкрити двері чоловік категорично відмовився, фактично здійснивши барикадування. Зрештою, поліціянти увійшли у приміщення із залученням спецпідрозділу та затримали чоловіка.

Правоохоронці також отримали інформацію, що вказує на причетність підозрюваного до ряду аналогічних злочинів — зараз ці дані перевіряються. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік жорстоко зґвалтував і вбив власну дружину. Зараз його шукає поліція.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.