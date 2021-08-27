Побив рушницею: на Волині 36-річний чоловік на березі річки напав і зґвалтував жінку

Підозрюваного взяли під варту на 60 днів.
У Волинській області на березі річки в одному з сіл Луцького району 36-річний чоловік побив 63-річну жінку і сексуально поглумився над потерпілою.
Як розповіли у прокуратурі Волинської області, чоловіка на 60 днів взяли під варту.
"Напад на 63-річну жінку стався на березі річки. Там раніше судимий нападник кілька разів ударив прикладом рушниці 63-річну жінку", - йдеться в повідомленні.
Після цього він сексуально поглумився над потерпілою.
Нападника затримали. Йому інкримінують ч.1 ст. 153 КК України. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
Підозрюваного взяли під варту на 60 днів. Триває слідство.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.