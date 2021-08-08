Побили й залишили помирати: на Полтавщині знайшли тіло молодого чоловіка

На Полтавщині у бійці загинув молодий чоловік / УНІАН

У місті Горішні Плавні, що у Полтавської області, знайшли мертвим 22-річного місцевого жителя. Тіло приблизно о 6 ранку 7 серпня в кущах побачив перехожий. Він і звернувся в поліцію.

За словами правоохоронців, на його тілі виявлені ознаки насильницької смерті. Ймовірно, його побили під час бійки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, розповів прессекретар поліції Полтавщини Роман Гришин у коментарі "Суспільному".

Поліція вже порушила кримінальне провадження за частиною другою статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Вона передбачає від 7 до 10 років в'язниці.

Зараз шукають свідків інциденту. Якщо комусь відомо про ці події, правоохоронці просять повідомити за телефонами: (096) 288-63-45, (063) 377-77-64, (097) 900-72-98 або 102.

Раніше Главред розповідав про резонансне самогубство в Дніпрі – у лісосмузі знайшли повішеним підполковника СБУ. При ньому була знайдена передсмертна записка, в якій викриваються винні в його смерті.

Також повідомлялося, що в Одесі знайшли повішеним копа, який набрав боргів на 300 тисяч доларів і обікрав квартиру. За попередньою версією подій, причиною смерті стало самогубство, Проте, як пізніше стало відомо, у трупа Івана Митькіна були зв'язані руки, що прямо суперечить версії поліції про самогубство.